Shawn Mendes | il cantante ha spiegato perché è andato al Met Gala con Hailey Baldwin

Shawn Mendes The Album : scopri quanto sei sul pezzo con il nostro quiz! : Mettiti alle prova The post Shawn Mendes The Album: scopri quanto sei sul pezzo con il nostro quiz! appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes : tutto quello che c’è da sapere sui biglietti dei concerti a Bologna e Torino : Due live imperdibili The post Shawn Mendes: tutto quello che c’è da sapere sui biglietti dei concerti a Bologna e Torino appeared first on News Mtv Italia.

Prezzi dei biglietti per Shawn Mendes a Bologna e Torino - al via le prevendite con American Express e Shawn Access : Al via da mercoledì 16 maggio le prevendite dei biglietti per Shawn Mendes a Bologna e Torino, le due uniche date di concerti in programma per il 2019. Il cantante canadese torna nel nostro Paese per presentare il nuovo progetto discografico Shawn Mendes: The Album, in uscita il 25 maggio. Shawn Mendes sarà in Italia per due date tra Bologna e Torino: il 23 marzo si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), mentre il 24 marzo sarà ...

Shawn Mendes : il cantante ha appena friendzonato Hailey Baldwin : Erano arrivati insieme al Met Gala 2018 The post Shawn Mendes: il cantante ha appena friendzonato Hailey Baldwin appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes e Normani hanno raggiunto sul palco Khalid durante un suo concerto : <3 The post Shawn Mendes e Normani hanno raggiunto sul palco Khalid durante un suo concerto appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes : Hailey Baldwin voleva uscire con il cantante già cinque anni fa : Ecco l'indizio! The post Shawn Mendes: Hailey Baldwin voleva uscire con il cantante già cinque anni fa appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes : tutto quello che c’è da sapere sui biglietti dei concerti a Bologna e Torino : Due live imperdibili The post Shawn Mendes: tutto quello che c’è da sapere sui biglietti dei concerti a Bologna e Torino appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes : due tappe italiane per il tour mondiale 2019 DATE BIGLIETTI : Shawn Mendes: The tour segnerà il suo terzo giro del mondo, a seguito del tour sold out del 2017, e toccherà 56 città tra America, Inghilterra e Europa e altre DATE verranno annunciate in seguito. ...

Annunciati due concerti di Shawn Mendes in Italia nel 2019 : le date e i biglietti in prevendita : Annunciati a sorpresa due concerti di Shawn Mendes in Italia nel 2019: il cantante canadese ha svelato le date del tour internazionale, in programma il prossimo anno. Shawn Mendes si esibirà in Italia in due date esclusive: il 23 marzo 2019 sarà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna e il 24 marzo 2019 al Pala Alpitour di Torino. L'ultima visita di Shawn Mendes in Italia risale al 2016 al Forum di Assago di Milano, quando il ...

Shawn Mendes ha annunciato nuove date del tour : c’è anche l’ITALIA! : Bologna e Torino The post Shawn Mendes ha annunciato nuove date del tour: c’è anche l’ITALIA! appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes e Hailey Baldwin al Met Gala 2018 - coming out definivo per la neo-coppia? (foto) : Shawn Mendes e Hailey Baldwin al Met Gala 2018, la prima uscita insieme dopo i rumors sul loro fidanzamento. Ieri sera tra tutte le stelle presenti al Met Gala, anche la neo-coppia formata dal cantante idolo dei teenager Shawn Mendes e dalla modella Hailey Baldwin. Da alcune settimana si vociferava sul web su un loro possibile flirt, e lunedì 7 maggio è arrivata la conferma dal red carpet dei Met Gala 2018 al Metropolitan Museum of Art di New ...

Met Gala : ecco il gesto tenero di Shawn Mendes verso Hailey Baldwin che ti sei perso sul red carpet : Attimi di dolcezza sul red carpet The post Met Gala: ecco il gesto tenero di Shawn Mendes verso Hailey Baldwin che ti sei perso sul red carpet appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes : quanto conosci il testo di “In My Blood”? : Mettiti alla prova! The post Shawn Mendes: quanto conosci il testo di “In My Blood”? appeared first on News Mtv Italia.

Audio - testo e traduzione di Youth di Shawn Mendes con Khalid - il nuovo singolo ispirato agli attentati di Manchester e Londra : Youth di Shawn Mendes con Khalid è il nuovo singolo disponibile da venerdì 4 maggio in tutti i digital store e sulla piattaforme streaming. Il brano segue a ruota i singoli In my blood e Lost in Japan, ed anticipa il nuovo album del cantante canadese. Shawn Mendes e Khalid hanno unito le proprie voci e il talento artistico per dare voce ad un sentimento comune di rivalsa contro gli attentati terroristici che negli ultimi mesi hanno devastato ...