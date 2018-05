Sfida fra uomini e robot | entro il 2050 un terzo dei lavoratori americani sostituito da

Cianciana - la Sfida è quella prevista : fra Martorana e Sanzeri : Il primo ha una storia politica di centrodestra, il secondo di centrosinistra. Entrambi sono sostenuti da due liste civiche trasversali. Martorana, 48 anni, sposato e padre di due figli, è il vice ...

Stefania Pezzopane entra nella casa del Grande Fratello : «Guido la Sfida delle piccolette - Simone ti amo» : Simone Coccia è uno dei nominati della quinta puntata del Grande Fratello , per lui c'è una bellissima sorpresa: la fidanzata Stefania Pezzopane entra nella casa perchè ha delle cose da dirgli. Nina ...

Cracking Danilo Rea - Sfida fra musicista e intelligenza artificiale al Wired Next Fest : Il prossimo 27 maggio il Wired Next Fest 2018 ospiterà uno spettacolo davvero originale che vedrà l’intelligenza artificiale sfidare l’improvvisazione artistica dell’uomo. Cracking Danilo Rea, in programma domenica 27 alle ore 18 durante il Festival di Wired a Milano, vedrà infatti il pianista di fama internazionale Danilo Rea salire sul palco assieme ad Alex Braga e mettersi in gioco contro una tecnologia appositamente messa ...

Psichiatria : Mattarella - ‘legge Basaglia’ Sfida per inclusionee sostegno fragilità : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – “Il 13 maggio di quarant’anni fa il Parlamento italiano approvò una riforma fortemente innovativa -nota come ‘legge Basaglia’- che modificò la concezione e i criteri dell’assistenza psichiatrica, superando la logica di mera custodia dei manicomi. Si tratta di norme che hanno collocato l’Italia in posizione d’avanguardia e, ancora oggi, costituiscono un motivo ...

Psichiatria : Mattarella - ‘legge Basaglia’ Sfida per inclusionee sostegno fragilità (2) : (AdnKronos) – “Oggi sappiamo che la migliore garanzia del rispetto della dignità delle persone con malattia psichica è il sostegno alle famiglie, con la possibilità di accedere a terapie adeguate su tutto il territorio nazionale: ogni sforzo deve essere destinato allo scopo di non lasciare soli coloro che devono accudire i malati”. “Nell’ambito di una società ove sono presenti sempre ulteriori marginalità, la ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Italia-Francia Sfida infinita. Tabellone durissimo per Fabio Fognini : Non è stato sicuramente benevolo il sorteggio degli Internazionali d’Italia per Fabio Fognini. Il numero uno azzurro, che ha dichiarato nei giorni precedenti di sognare di vincere il torneo di Roma, avrà una strada in salita e piena di ostacoli fin dal primo turno. All’esordio, infatti, il tennista di Arma di Taggia se la vedrà con il francese Gael Monfils, giocatore estroso e di grande talento e con il quale già in passato lo stesso ...

Aida Nizar eliminata/ Luigi Favoloso vince la Sfida - web furioso : "Assurdo!" (Grande Fratello 2018) : Aida Nizar è senza dubbio la protagonista del Grande Fratello 15. Nonostante le continue discussioni con gli altri inquilini, la spagnola ha conquistato i social.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:30:00 GMT)

Sfida fra star al Wells Fargo : I rientri di Tiger Woods e Francesco Molinari. Ma anche la presenza di tanti altri big del golf mondiale. Al Wells Fargo Championship , 3-6 maggio a Charlotte, Stati Uniti, le star della disciplina si ...

Roma - un attacco a Kiev : Di Francesco prepara la Sfida di Champions con il Liverpool : La speranza è l'ultima ad arrendersi, quindi ci sono ancora tutto oggi e un pezzo di domani per capire e, appunto, sperare, ma l'aria che tira non è buona: Kevin Strootman difficilmente sarà della ...

Volvo fra record di vendite e futuro elettrico. Ora la Sfida si sposta sui marchi Polestar e Lynk & Co : Ma lo fa anche il pubblico, se è vero che il 2017 ha segnato un nuovo record di vendite , con oltre 570 mila auto consegnate nel mondo e un utile operativo di 1,34 miliardi di euro , +27,7% rispetto ...

Prossima partita Napoli : Sfida al ‘Franchi’ contro la Fiorentina! Data - programma - orario e tv : Il gol di Koulibaly nello scontro diretto contro la Juventus ha completamente riaperto la lotta per lo scudetto. Ora il Napoli si è portato ad una sola lunghezza dai bianconeri e, complice anche un calendario favorevole (la Juventus dovrà fare visita ad Inter e Roma), può davvero sognare qualcosa di importante. A questo punto diventa cruciale la Prossima giornata. Nel 35° turno gli uomini di Sarri faranno visita al ‘Franchi’ ...

Equitazione - FEI Nations Cup Completo 2018 : Vairano - l’attesa è finita! Gli azzurri Sfidano la Francia - in palio anche il titolo italiano : Un duplice appuntamento caratterizza la tappa italiana della FEI Nations Cup 2018 di Completo. A Vairano nel weekend andrà in scena l’ormai canonico concorso internazionale, che stavolta disporrà di un ulteriore motivo di interesse. Oltre alla Coppa delle Nazioni, che assegna punti per la classifica della FEI Nations Cup, infatti, si disputerano anche i Campionati Italiani 2018 di Completo, abbinati al CICO3*, l’appuntamento più ...