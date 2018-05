“Serve una grande mobilitazione contro chi minaccia l’Italia”

Governo - l’attesa dei cittadini al Quirinale : “Serve una persona di alto profilo istituzionale. Meglio se un politico” : “Meglio se politico”, “esperto di economia”, ma senza dubbio “una persona di alto profilo istituzionale”. Nel giorno in cui Matteo Salvini, segretario della Lega, e Luigi Di Maio, leader del M5s, sono attesi per quelle che dovrebbero essere le consultazioni finali col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in piazza del Quirinale i cittadini esprimono i propri timori e le proprie speranze per il ...

Diritti tv - Malagò : “Serve una decisione” : “Se c’è il rischio che almeno la prima giornata del prossimo campionato si debba seguire alla radio come un tempo? Sinceramente no, non penso ci sia questo rischio reale, però credo che nell’assemblea del 22 maggio si debba prendere con coraggio una decisione. Decisione che io mi auguro sia all’unanimità o la più ampia possibile”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, nonché commissario della Lega di Serie A, ...

Diritti tv - Malagò : “Serve una decisione” : “Se c’è il rischio che almeno la prima giornata del prossimo campionato si debba seguire alla radio come un tempo? Sinceramente no, non penso ci sia questo rischio reale, però credo che nell’assemblea del 22 maggio si debba prendere con coraggio una decisione. Decisione che io mi auguro sia all’unanimità o la più ampia possibile”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, nonché commissario della Lega di Serie A, ...

Pd - Renzi punge M5S e Lega : “Nel 2014 governo in 45 giorni”/ Minoranze : “Serve una direzione urgente” : Pd, Renzi punge M5S e Lega: “Nel 2014 governo in 45 giorni”. Orlando e le Minoranze chiedono “una direzione urgente” per un confronto sul delicato momento politico. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:52:00 GMT)

Pd - Renzi : “Tocca ai vincitori - vediamo se ce la faranno”. Le minoranze : “Serve una direzione urgente su linea trattativa” : Dalle parole ai fatti. Poiché i tentativi della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e del suo mandato esplorativo probabilmente falliranno, il Pd deve farsi trovare pronto. E quindi è urgente una direzione nazionale del partito il prima possibile. A chiedere la convocazione dell’organismo del Nazareno è la minoranza che fa capo al ministro della Giustizia Andrea Orlando che ricorda che serve un momento di confronto ...

Governo - Gentiloni : “Serve una soluzione politica in tempi rapidi per l’Italia” : “L’attuale Governo è impegnato, nessuno ha staccato la spina. Ma certamente serve una soluzione politica in tempi rapidi che dia certezza del ruolo dell’Italia“. La “spinta” arriva dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che risponde così, durante una visita ufficiale in Romania, a una domanda sullo stallo del Governo, nel giorno in cui si incontrano la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente della ...

Piero Angela - Viaggio nell'antica Roma/ “Serve una nuova cultura : prepariamo i giovani al mondo che cambia” : Piero Angela, Viaggio nell'antica Roma: “Serve una nuova cultura: prepariamo i giovani al mondo che cambia”. Le ultime notizie sul noto divulgatore scientifico e il suo nuovo progetto(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:44:00 GMT)