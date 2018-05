“Serve una grande mobilitazione contro chi minaccia l’Italia” : Roma. “Sono esterrefatto e molto preoccupato”, dice il ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda. “Il Pd dovrebbe immediatamente smetterla di parlare di renziani e antirenziani… Dovremmo cancellare l’assemblea, dovremmo evitare altri dibattiti ombelicali, e organizzare subito una mobilitazione delle fo

Essere maschi in un mondo che è cambiato - Serve una leadership capace di creare nuovi riferimenti : Abbiamo bisogno di una politica delle soluzioni e di una cittadinanza che attinga all'intelligenza collettiva per suggerire ai politici delle possibilità, delle opportunità, delle vie di uscita per ...

Rottamazione cartelle - “sito dell’Agenzia delle Entrate a singhiozzo da venerdì per le troppe domande. Serve una proroga” : A poche ore dal termine ultimo per fare domanda di Rottamazione delle cartelle esattoriali, la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è in tilt. Lunedì l’associazione dei commercialisti ha lanciato l’allarme, chiedendo una proroga dei termini della procedura che consente di pagare il dovuto senza le sanzioni e gli interessi di mora. Richiesta a cui si è unito il Codacons. E ora il sito della rivista IlSalvagente pubblica ...

Governo. Al via nuovo tavolo tecnico M5s-Lega. Salvini : Serve pazienza e fortuna : Per me è molto importante che si rivedano le regole europee e i trattati in modo tale da poter rimettere in pista l'economia", ha concluso Borghi. Tajani: strada maestra resta governo di centrodestra ...

Governo - l’attesa dei cittadini al Quirinale : “Serve una persona di alto profilo istituzionale. Meglio se un politico” : “Meglio se politico”, “esperto di economia”, ma senza dubbio “una persona di alto profilo istituzionale”. Nel giorno in cui Matteo Salvini, segretario della Lega, e Luigi Di Maio, leader del M5s, sono attesi per quelle che dovrebbero essere le consultazioni finali col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in piazza del Quirinale i cittadini esprimono i propri timori e le proprie speranze per il ...

A Formia - Serve "una capa di legno" : ... non m'interessa i voti che ha conseguito a scuola, non m'importa se sanno recitare bene la "poesia" in italiano, a Formia, serve "una capa di legno" che sappia far ripartire l'economia reale, con i ...

Calabria - Mangialavori sul Caso San Luca : 'Serve una legge che tuteli gli onesti' : La consapevolezza di questo disagio, ancor più evidente nelle piccole comunità calabresi, ha ormai raggiunto larghi settori della classe politica, della magistratura, della Chiesa, delle associazioni ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : Serve una svolta a Campo Imperatore. Un segnale sul Gran Sasso prima che sia troppo tardi : Fabio Aru ha lanciato un timido sorriso quando ha tagliato il traguardo di Montevergine, il secondo arrivo in salita del Giro d’Italia 2018 non ha riservato particolari sorprese al Cavaliere dei Quattro Mori che è giunto all’arrivo insieme a tutti gli altri big palesando una buona gamba: la forma del sardo sembra davvero crescere giorno dopo giorno e ora è arrivato il momento per fare la differenza. Sull’Etna ha dovuto ...

Diritti tv - Malagò : “Serve una decisione” : “Se c’è il rischio che almeno la prima giornata del prossimo campionato si debba seguire alla radio come un tempo? Sinceramente no, non penso ci sia questo rischio reale, però credo che nell’assemblea del 22 maggio si debba prendere con coraggio una decisione. Decisione che io mi auguro sia all’unanimità o la più ampia possibile”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, nonché commissario della Lega di Serie A, ...

Mario Draghi in pressing sui leader europei : "Serve una dotazione anticrisi" : Completare l'unione bancaria, creare una garanzia pubblica che faccia da paracadute al fondo salva-banche, e dare all'Unione europea una dotazione di bilancio anticrisi per aumentare la "condivisione dei rischi" come negli Usa. È la svolta che Mario Draghi chiede ai leader Ue, gettando tutto il suo peso politico a favore del un rilancio dell'Unione nel mezzo del negoziato franco-tedesco e a un mese dal Consiglio europeo di giugno, ...

Formula 1 : la Force India monta una nuova ala - ma Serve il manuale d'istruzioni : La vita ai box è dura, non c'è dubbio. Giri il modo, certo, scopri cose nuove e metti tutto quello che hai da dare per contribuire, qualsiasi sia il ruolo, alla vittoria del team; ma nei garage del ...