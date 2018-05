Serie A Verona | ancora differenziato per Lee

Serie A Verona - Lee lavora a parte : Verona - Il Verona continua la preparazione per la chiusura della stagione contro la Juventus . Gli uomini di Pecchia hanno svolto una prima fase di riscaldamento tecnico con il pallone, passando in ...

Serie A : Rocchi arbitra Lazio-Inter - a Pinzani Juve-Verona : Il big match dell’ultima giornata della Serie A tra Lazio e Inter all’Olimpico di Roma che vale un posto in Champions, sarà arbitrato da Gianluca Rocchi. Juventus-Verona, in programma sabato alle 15, è stata invece affidata a Riccardo Pinzani di Empoli. Luca Banti arbitrerà Napoli-Crotone, mentre Spal-Sampdoria, sarà diretta da Marco Di Bello. Sassuolo-Roma, posticipo serale di domenica, è stata affidata a Eugenio Abbattista di ...

Serie A Juventus-Verona - dirige Pinzani. Genoa-Torino : Illuzzi : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della trentottesima, e ultima, giornata di campionato. Si gioca domenica alle ore 18, con un anticipo del sabato: Juventus-Verona, alle ...

Biglietti Juventus-Verona (sabato 19 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultima giornata di Serie A : Sabato 19 maggio all’Allianz Stadium (ore 15.00) andrà in scena l’ultimo incontro della Juventus contro il Verona. Verdetti già emessi per le due squadre: bianconeri campioni d’Italia per la settima volta e scaligeri retrocessi. Una passerella, dunque, per gli uomini di Massimiliano Allegri, desiderosi di festeggiare l’ennesimo Scudetto davanti al proprio pubblico ed alzare il trofeo tricolore. Sarà un match decisamente ...

Serie A Verona - ancora terapie per Calvano : Verona - Il Verona si prepara all'ultimo, ininfluente turno di campionato contro la Juventus . La squadra di Fabio Pecchia oggi ha iniziato la seduta con il riscaldamento, passando successivamente ad ...

Serie A Verona - ancora terapie per Valoti : Verona - Il Verona continua ad alllenarsi in vista dell'ultimo impegno della stagione contro la Juventus . La squadra di Fabio Pecchia oggi ha iniziato la seduta con il riscaldamento, passando ...

Video/ Verona Udinese (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 37^ giornata) : Video Verona Udinese (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Decide la rete di Barak nel primo tempo: i friulani sono ora molto vicini alla salvezza(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:04:00 GMT)

Serie A Verona - Pecchia : «Dispiace non aver evitato la retrocessione» : Verona - Cade in casa il Verona nell'ultima gara dell'anno davanti ai propri tifosi. Vince l' Udinese , più motivata dei gialloblu già retrocessi. Queste le parole dell'allenatore scaligero Fabio ...

Serie A - 38A GIORNATA : LAZIO-INTER DOMENICA SERA/ Quando Juventus-Verona? Intanto i biglietti sono finiti... : SERIE A, 38a GIORNATA: anticipi e posticipi. Quando gioca la Juventus? La squadra di Allegri non sa ancoa Quando sfiderà il Verona: due possibilità. LAZIO-INTER DOMENICA SERA. (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:40:00 GMT)

Serie A - così l ultima giornata Juve-Verona di sabato se bianconeri campioni a Roma : Roma - Ufficializzato il programma della 38/a e ultima giornata di Serie A. La Lega di Serie A, infatti, ha reso noto le date e gli orari che potrebbero comunque subire una variazione se la Juventus ...

Serie A - 38ª giornata : Juventus-Verona al sabato se bianconeri già campioni d'Italia : ROMA - La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi dell'ultima giornata di campionato, la 38ª. La Juventus, in caso di vittoria aritmetica del titolo già alla prossima giornata, anticiperà ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : la Juventus sfida il Tavagnacco - il Brescia a Verona a 90' dallo spareggio Scudetto : Mancano 90′ al termine del campionato di Calcio femminile di Serie A e l’equilibrio al vertice permane: Juventus e Brescia in testa con gli stessi punti (57 in 21 match disputati). Ad una giornata dal termine questa è la situazione e le due compagini scenderanno in campo domani con la ferma volontà di centrare la vittoria, sperando che l’altra non faccia lo stesso. Qualora si confermasse la parità, si giocherebbe lo spareggio ...

Serie A Verona - Kean - prosegue il programma di recupero : Verona - Proseguono gli allenamenti del Verona per la gara contro l' Udinese . Fabio Pecchia , dopo aver sottoposto i gialloblu ad una prima fase di riscaldamento, ha diretto una partitella in ...

Serie A Verona verso l'Udinese - ancora terapie per Valoti : Verona - Seduta di allenamento per il Verona , in vista del prossimo match in programma, la gara di domenica contro l'Udinese. Presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, i gialloblù agli ...