Serie A Torino | N' Koulou | «Qui per grandi stagioni»

Serie A Juventus-Verona - dirige Pinzani. Genoa-Torino : Illuzzi : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della trentottesima, e ultima, giornata di campionato. Si gioca domenica alle ore 18, con un anticipo del sabato: Juventus-Verona, alle ...

Serie A Torino - solo terapie per Bonifazi : Torino - Il Torino è tornato al lavoro oggi, al Filadelfia, in vista del prossimo, e ultimo, impegno di campionato. Sessione a porte aperte per i granata: il tecnico Mazzarri ha diretto una seduta di ...

Baseball : il Sanremo vince in casa contro Torino e si conferma al primo posto della Serie C - Foto - : Il Sanremo Baseball, guidato da Paternò e Angeloni, si riconferma al vertice del proprio girone di Serie C. La squadra, rinnovata da quest'anno con l'inserimento di atleti provenienti dalla Under 15, ...

Serie A - sabato alle 15 la festa scudetto Juve. Genoa-Torino domenica alle 15 : L'ufficialità dello scudetto alla Juve e l'assenza di obiettivi di classifica per Genoa e Torino porta allo spostamento orario di due gare. Juve-Verona si giocherà sabato 19 maggio alle ore 15 , ...

Video/ Torino Spal (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 37^ giornata) : Video Torino Spal (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Grande Torino. I granata vincono in rimonta e dunque gli estensi devono ancora salvarsi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:00:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : «Alla lunga è emersa la qualità del Torino» : TORINO - "Potevamo prenderci un risultato positivo" . Il tecnico della Spal , Leonardo Semplici , ha parlato così ai microfoni di Sky dopo la sconfitta con il Torino : "La squadra ha interprepato la ...

Serie A Torino-Spal 2-1 - il tabellino : TORINO - Il Torino batte la Spal con il punteggio di 2-1 nella partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A. A segno Belotti e De Silvestri. Torino-Spal 2-1 : NUMERI E STATISTICHE TORINO ,...

Serie A Torino-Spal. probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : TORINO - Oggi alle 15 il Torino riceve la Spal . Granata ormai senza particolari assilli di classifica, ma vogliono congedarsi bene dal proprio pubblico, mentre la Spal va alla ricerca di punti ...

Serie A Torino - Lyanco operato al piede : Torino - Lyanco è stato operato. Dopo il trauma contusivo/distorsivo al piede sinistro dello scorso 28 febbraio, la terapia conservativa cui è stato sottoposto il difensore del Torino non ha sortito ...

Serie A Torino - il responsabile del settore giovanile Bava rinnova fino al 2022 : Torino - Il Torino e Massimo Bava ancora insieme. Il club granata ha infatti annunciato il rinnovo del contratto, con nuovo termine nel 2022, con il proprio responsabile del settore giovanile. Questo ...

Serie A Roma-Juventus - arbitra Tagliavento. Torino-Spal : Mariani : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata di campionato, valevole come trentasettesimo turno del campionato di Serie A, in programma domenica alle 15. Due gli ...

DIRETTA/ Torino Varese (risultato finale 92-83) streaming video e tv : Biancorossi al sesto posto (Serie A1) : DIRETTA Torino Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che chiude la regular season per le due squadre. La Openjobmetis andrà poi a giocare i playoff(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:16:00 GMT)

Diretta/ Torino Varese (risultato live 69-61) streaming video e tv : Rimonta completata! (basket Serie A1) : Diretta Torino Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che chiude la regular season per le due squadre. La Openjobmetis andrà poi a giocare i playoff(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:45:00 GMT)

DIRETTA/ Torino Varese (risultato live 40-41) streaming video e tv : Squadre al riposo (basket Serie A1) : DIRETTA Torino Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che chiude la regular season per le due Squadre. La Openjobmetis andrà poi a giocare i playoff(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:15:00 GMT)