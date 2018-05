Serie A | gli arbitri dell’ultima giornata di campionato | Lazio-Inter affidata a Gianluca

Serie A Sampdoria - primi test sul campo per Quagliarella : GENOVA - Allenamento mattutino per la Sampdoria , che prosegue la propria marcia di avvicinamento al prossimo incontro di campionato, a Ferrara contro la Spal domenica. Il gruppo si è diviso tra ...

Serie A Sampdoria - Quagliarella - test sul campo. Esami per Viviano : GENOVA - Allenamento mattutino per la Sampdoria , che prosegue la propria marcia di avvicinamento al prossimo incontro di campionato, a Ferrara contro la Spal domenica. Il gruppo si è diviso tra ...

Harry Styles : il cantante produrrà una Serie sulla sua vita con gli One Direction : "Happy Together" The post Harry Styles: il cantante produrrà una serie sulla sua vita con gli One Direction appeared first on News Mtv Italia.

Playoff NBA - Houston pareggia i conti contro gli Warriors : 1-1 - Serie da favola! [VIDEO] : Playoff NBA, Houston e Golden State si trovano in perfetta parità dopo gara-2 dominata dai Rockets grazie ai cosiddetti ‘gregari’ Playoff NBA, ci si aspettava una serie spettacolare tra Houston e Golden State ed al momento le due squadre non hanno deluso le aspettative. Anche gara-2 è andata in archivio, vinta stavolta dai Rockets che dunque hanno pareggiato i conti portandosi sull’1-1. La reazione di Houston alla sconfitta ...

Serie C : playoff - ecco gli accoppiamenti : Questi gli accoppiamenti delle gare di andata e ritorno del primo turno Play-Off Nazionale del Campionato Serie C 2017/2018, determinate per sorteggio di oggi, alla presenza di società, in programma nelle date e con gli orari sotto indicati, anche a ratifica delle richieste avanzate dai club: Primo turno play off nazionale: – DOMENICA 20 MAGGIO 2018 (Gare di andata): Viterbese Castrense-Pisa ore 20.30 Feralpisalò-Alessandria ore 20.30 ...

La prossima Serie B si arricchisce : ecco perchè le pay tv la vogliono Video : Il prossimo campionato di Serie B [Video] si presenta gia' come un campionato importante che vedra' giocare piazze importantissime del panorama calcistico italiano. Da Verona a Foggia, da Livorno a Lecce, da Padova a Brescia ci sono squadre che hanno avuto modo di giocare più e più volte la Serie A e vantano una tradizione calcistica invidiabile per altre piazze. Senza dimenticare che tra le probabili qualificate ai play off Palermo, Bari, ...

Il Confine - miniSerie Rai 1/ Diretta e anticipazioni ultima puntata : Franz conosce suo figlio : Il Confine anticipazioni del 16 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. I tre protagonisti si rivedranno ancora una volta: la guerra li terrà ancora lontani?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:42:00 GMT)

Serie A Cagliari - squalifica di 6 mesi per Joao Pedro : Cagliari - Non è arrivata la temuta maxi stangata per Joao Pedro : il giocatore del Cagliari è stato squalificato per sei mesi dal Tribunale Antidoping. La richiesta iniziale della Procura era di 4 ...

Atlanta è la migliore e più importante Serie in onda ora : Attraverso l'escamotage narrativo di questa etichetta entriamo in un mondo in cui la realtà supera l'immaginazione: il corpo sociale è in fermento, i vettori della realtà prendono traiettorie ...

Serie A Crotone - Barberis : «Napoli? Ci prepariamo al meglio» : Crotone - "Oggi abbiamo fatto un allenamento più di sostanza e di intensità. Stiamo preparando al meglio la gara contro il Napoli " . Andrea Barberis , centrocampista del Crotone , ha parlato così ai ...

Biglietti SPAL-Sampdoria (domenica 20 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultima giornata di Serie A : Domenica 20 maggio, alle ore 18, il “Paolo Mazza” sarà tutto per la SPAL, che affronterà la Sampdoria in un confronto che vale la salvezza, in quest’ultima giornata di campionato. La squadra di Semplici deve vincere e poi tenere conto di quello che faranno il Chievo contro il Benevento, al “Bentegodi”, e il Cagliari impegnato contro l’Atalanta, in lizza per l’Europa League. Ferraresi che, in terzultima ...

Biglietti Lazio-Inter (domenica 20 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultima giornata di Serie A : Domenica 20 maggio, alle ore 20.45, Lazio ed Inter si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma, in un vero e proprio spareggio per l’ultimo posto utile di accesso alla prossima Champions League. I biancocelesti hanno la possibilità anche di pareggiare l’incontro, visto il vantaggio di 3 punti in classifica generale sui nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi non staranno però troppo a speculare e, davanti al loro pubblico, ...

Biglietti Juventus-Verona (sabato 19 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultima giornata di Serie A : Sabato 19 maggio all’Allianz Stadium (ore 15.00) andrà in scena l’ultimo incontro della Juventus contro il Verona. Verdetti già emessi per le due squadre: bianconeri campioni d’Italia per la settima volta e scaligeri retrocessi. Una passerella, dunque, per gli uomini di Massimiliano Allegri, desiderosi di festeggiare l’ennesimo Scudetto davanti al proprio pubblico ed alzare il trofeo tricolore. Sarà un match decisamente ...

Nuove maglie di Juventus e Inter / La prossima stagione è già qui : presentate nell'ultima giornata di Serie A : Nuove maglie di Juventus e Inter, la prossima stagione è già qui: presentate nell'ultima giornata di Serie A nelle sfide Interne rispettivamente contro il Verona e la Lazio.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:28:00 GMT)