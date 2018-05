Serie A Bologna | confronto sul futuro di Donadoni

Serie A Bologna-Donadoni - confronto sul futuro : BOLOGNA - A Casteldebole, centro tecnico del Bologna Calcio, si lavora a porte chiuse per ritrovare la tranquillità dopo giornate calde. Domenica, in seguito alla sconfitta con il Chievo , era ...

Serie A Bologna - per Palacio affaticamento ai flessori : Bologna - Proseguono i preparativi del Bologna in vista dell'ultima gara di campionato, contro l'Udinese. La seduta odierna dei rossoblù, svolta a porte chiuse, ha previsto esercitazioni tecnico-...

Serie A Udinese - per la gara col Bologna Dacia Arena sold out : UDINE - Lo stadio Friuli Dacia Arena è sold out in vista della gara decisiva per la permanenza in Serie A che l' Udinese si giocherà domenica alle 18 contro il Bologna . Lo comunica Udinese calcio ...

Video/ Bologna Chievo (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 37^ giornata) : Video Bologna Chievo (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita di Serie A. I veneti vincono in rimonta, tre punti fondamentali sulla strada che porta alla salvezza.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:02:00 GMT)

Serie A Bologna - Donadoni : «Noi poco reattivi nella ripresa» : Bologna - "Sono molto dispiaciuto, come del resto tutti i ragazzi. Eravamo partiti bene e avremmo dovuto chiuderla nel primo tempo. Poi, nella ripresa siamo stati poco pronti e reattivi nelle ...

Serie A Udinese - Tudor : «Complimenti ai ragazzi. Ora testa al Bologna» : VERONA - L' Udinese di Igor Tudor conquista una vittoria preziosa contro l' Hellas Verona già retrocesso, e il tecnico croato ha parlato così ai microfoni di Sky: "Nell'ultimo match ci giocheremo ...

Baseball - Serie A1 2018 : tie-break bis per l’Unipolsai Bologna : Di nuovo la T&A alza bandiera bianca al tie-break, di fronte all’Unipolsai. Questa volta è 6 a 5, ancora al 10°, ma sempre per Bologna. Il San Marino ritrova la via del punto, dopo 31 inning, addirittura ne segna 3 nell’inning di apertura. Uno sul 4 a 4 nella metà alta del primo supplementare, ma non le basta. Sopra di uno una volata di Marval pareggia il conto, e una valida di Vaglio dà ai bolognesi quell’ “in ...

Serie A Bologna - Donadoni : «Sarà partita vera con il Chievo» : Bologna - " Noi vogliamo chiudere bene davanti ai nostri tifosi: in questo senso la squadra ha recepito e ha lavorato bene in settimana " . Il tecnico del Bologna , Roberto Donadoni , presenta così la ...

Serie A Chievo - con il Bologna senza Radovanovic e Bani : VERONA - Il Chievo , in vista del penultimo impegno stagionale contro il Bologna in trasferta, ha svolto un allenamento mattutino. La squadra, dopo un torello e un riscaldamento a base di esercizi di ...

Baseball - Serie A1 2018 : il big match è tra San Marino e Bologna : Bologna sulla strada del San Marino, e viceversa. Per entrambe lo scorso fine settimana è stato quello delle prime sconfitte stagionali: l’Unipolsai ha ceduto il passo al Città di Nettuno in gara1 (2-5) per poi rifarsi in gara2 (10-4), mentre la T&A è stata battuta da Parma in entrambe le partite: la prima in terra ducale (0-4) e la seconda a Serravalle (0-3). Così adesso, con un Rimini unico ancora a mille e intanto impegnato contro ...

DIRETTA / Reggio Emilia Virtus Bologna (risultato finale 104-99) streaming video e tv : fine gara! (Serie A1) : DIRETTA Reggio Emilia Virtus Bologna info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, bel derby al PalaBigi (oggi 9 maggio)(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:18:00 GMT)

DIRETTA / Reggio Emilia Virtus Bologna (risultato live 77-63 - 30') streaming video e tv : 4' quarto! (Serie A1) : DIRETTA Reggio Emilia Virtus Bologna info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, bel derby al PalaBigi (oggi 9 maggio)(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:48:00 GMT)

Serie A Chievo - Giaccherini punta il Bologna : «Contano le motivazioni» : VERONA - Tocca ad Emanuele Giaccherini suonare la carica in casa Chievo Verona . Del resto, la salvezza ancora non è matematica. "Non abbiamo ancora fatto niente. Domenica vincendo contro il Crotone ...

Serie A - Bologna al lavoro : migliora Donsah : Bologna - Il Bologna mette nel mirino l'ultima gara interna della stagione. Al Dall'Ara è atteso l'ostacolo Chievo. Oggi start in palestra, attivazione e poi in campo con riscaldamento e partitella da ...