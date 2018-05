Seek | l’app che riconosce piante e animali

gqitalia

: Prima o poi faranno l'app individua coglioni. Intanto, godiamoci questa. - Pa_i_Li : Prima o poi faranno l'app individua coglioni. Intanto, godiamoci questa. -

(Di giovedì 17 maggio 2018) In principio fu Shazam, poi arrivarono Style Match, Magnus e Record Player. Prima ancora che l’intelligenza artificiale debuttasse sugli smartphone, gli sviluppatori di queste app avevano già capito quale sarebbe stata la tendenza del futuro: cercare di dare una mano agli utenti per tutte quelle domande impossibili da fare a Google. Così, se Shazam ci aiuta are la canzone che stiamo ascoltando, le altre servono per identificare di colpo un capo d’abbigliamento, un’opera d’arte o un disco. Adesso, se ne aggiunge un’altra che punta a conquistare gli amanti della natura, cercando di identificare dalla fotocamera quale specie di fiore o di pianta stiamo guardando. L’app si chiamae utilizza il riconoscimento delle immagini per cercare di scovare una corrispondenza con gli archivi di Wikipedia e della community di iNaturalist, co-fondata ...