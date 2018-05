SCUOLA Educare quei luoghi dell' anima dimenticati per decreto

SCUOLA/ A chi tocca educare e perché - la lezione degli Usa all'Italia : E' stato tradotto in italiano un saggio fondamentale (anche per la nostra SCUOLA) di Ashley Roger Berner sul sistema scolastico americano e la libertà di educazione. MAX FERRARIO(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:13:00 GMT)SCUOLA/ Per evitare figli "sdraiati" ci vuole un mamma mongolfiera, di M. FerrarioSCUOLA/ Dsa, Bes, inclusione: la nuova sfida del prof di sostegno, di M. Ferrario