Scossa di terremoto magnitudo 2.9 vicino Amatrice : Un terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 5 km sudovest da Amatrice (RI) alle 05:57:47 ad una profondità di 11 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 2.9 vicino Amatrice sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di magnitudo 2.9 nel Reatino : ANSA, - ROMA, 17 MAG - Una Scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata nel Reatino dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 5:57. L'epicentro del sisma, ad una profondità ...

Seconda Scossa di terremoto nel mare di Ragusa : magnitudo 2.4 : Seconda scossa di terremoto in 24 ore nel mare di Ragusa. Il sisma di magnitudo 2.4 è stato registrato dall'Ingv alle ore 11,32.

Scossa di magnitudo 3.1 fra Pesaro e Cattolica : Scossa fra la Romagna e le Marche: i sismografi dell'Ingv di Roma hanno registrato alle 11 un sisma di magnitudo 3.1 a una profondità di 31 chilometri nel tratto di mare Adriatico fra Pesaro e ...

Scossa di terremoto magnitudo 3.6 in Friuli : numerose segnalazioni ma nessun danno : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia conferma che a seguito della Scossa di terremoto magnitudo 3.6 registrata ieri alle 23:48, con epicentro a Bordano, non è stato rilevato alcun danno a persone e cose. Si tratta del risultato dell’elaborazione delle 117 schede pervenute entro le ore 10 di questa mattina alla sala operativa della Protezione civile da 87 Comuni. La sala operativa ha ricevuto 18 chiamate di cittadini che hanno ...

Scossa di terremoto magnitudo 6.2 in Papua Nuova Guinea : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 09:57:58 ora italiana ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.2 in Papua Nuova Guinea sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoti : Scossa magnitudo 5.5 in Pakistan : Una scossa di terremoto magnitudo 5.5 è stata registrata nel nordovest del Pakistan: lo ha reso noto un funzionario del dipartimento di meteorologia del Paese. L’epicentro è stato localizzato vicino alla località di Bannu. Secondo l’Istituto Geofisico statunitense USGS si è trattato di un evento magnitudo 5.1, verificatosi alle 03:23 UTC a una profondità di 40.9 km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.2 avvertita dalla popolazione nelle Marche : Una scossa di Terremoto è stata nettamente avvertita dalla popolazione nell'Ascolano martedì sera, poco prima delle sei e mezza.