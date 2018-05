Scoperto farmaco in grado di curare tre malattie rare | ecco quali

Blastingnews

: Scoperto un nuovo farmaco per curare tre malattie rare - SkyTG24 : Scoperto un nuovo farmaco per curare tre malattie rare - Borderline_24 : Roma, scoperto un anticorpo che cura tre malattie rare autoinfiammatorie - danyevha : Scoperto un anticorpo per curare tre malattie rare: testato con successo in Italia Dopo essere stato approvato dall… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) È statoun nuovo anticorpo capace di agire su trecaratterizzate da ricorrenti episodi di infiammazione e di febbre. 'Canakinumab', questo è il nome dell’anticorpo capace di interagire sulle patologiee, tra non molto, sarà somministrabile attraverso un nuovo, che dovrebbe essere disponibile a breve anche in Italia. La sua validità è stata certificata attraverso una sperimentazione clinica condotta a livello mondiale e coordinata, in particolar modo, dai ricercatori specialisti di pediatria del Bambino Gesù di Roma. Lecurabili dal nuovo anticorpo ‘Canakinumab’ Il nuovo, che come abbiamo visto, prossimamente, sarà disponibile anche in Italia, sarebbe capace ditrecome il deficit di mevalonato chinasi, la febbre mediterranea familiare e la sindrome associata al recettore 1 del fattore di necrosi tumorale. ...