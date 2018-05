Scoperta una molecola contro il raffreddore

Una Scoperta di ricercatori Unimore consentirà di diagnosticare precocemente e in maniera non invasiva i tumori alla prostata : Umberto Muscatello, che in questi 20 anni di mia permanenza in Unimore è stato un mentore, una guida ed un maestro di scienza e di vita". Giovanni Ponti, coordinatore della ricerca, lavora presso ...

Scoperta la causa dell’ovaio policistico - rende infertile una donna su 5 : La sindrome dell’ovaio policistico colpisce fino a una donna su 5 in tutto il mondo, tre quarti delle quali hanno poi molte difficoltà a rimanere incinte: è infatti la causa più comune di infertilità femminile, e, secondo uno studio condotto da un team di scienziati guidato da Paolo Giacobini dell’Istituto nazionale francese di Salute e ricerca medica, è provocata da uno squilibrio ormonale che inizia a manifestarsi anche prima della ...

Una grande Scoperta di astronomia vintage : Analizzando dati raccolti 20 anni fa sono state trovate nuove prove sull'esistenza degli enormi getti d'acqua su Europa, una delle lune di Giove: un ottimo candidato per ospitare vita extraterrestre The post Una grande scoperta di astronomia vintage appeared first on Il Post.

Scoperta a Napoli una centrale per l’estrazione di cocaina liquida dagli abiti : Una centrale di estrazione per la droga è stata Scoperta dalla Polizia a Marano (Napoli). Bloccati due incensurati, un italiano ed un peruviano, all’interno di un’abitazione in cui avevano allestito un laboratorio per l’estrazione di cocaina da abiti intrisi dello stesso stupefacente. ...

Napoli - Scoperta una casa-laboratorio per estrarre cocaina dagli abiti : due arresti : La cocaina c’era, ma non si vedeva perché “sciolta” negli abiti. E da lì la estraevano usando solventi e sostanze chimiche. Un italiano e un peruviano sono stati arrestati dai poliziotti a Marano di Napoli all’interno della casa-laboratorio proprio mentre stavano lavorando. Dopo ore di appostamento e vista l’impossibilità di accedere in un altro modo nell’abitazione, gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno fatto ...

TV - Rai5 : “Trans Europe Express” alla Scoperta di Galizia e Portogallo - La Coruña-Lisbona : Nei primi anni del ‘900 la Galizia ha conosciuto un certo successo turistico anche perché, sin dal Medioevo, era meta di pellegrinaggio lungo il Cammino di Santiago. Seguendo gli itinerari in treno che la guida ferroviaria Bradshaw’s proponeva al turista del 1913, il giornalista Michael Portillo visita il Nord della Spagna nel nuovo episodio della terza stagione di “Trans Europe Express”, in onda lunedì 14 maggio alle 20.15 su Rai5. ...

'Il mio ex è sparito'. Sporge denuncia e lo trova. Ma fa una Scoperta terribile : Non aveva più notizie del suo ex convivente e si è preoccupata: è andata a denunciarne la scomparsa in Questura, ma sono bastati pochi accertamenti per comprendere che lui non era più rientrato a ...

Vulcano Kilauea : ecco il bilancio dopo oltre una settimana di eruzioni mentre una nuova Scoperta semina il panico alle Hawaii [GALLERY] : 1/23 ...

“Una sorpresa incredibile”. La vera eredità di Fabrizio Frizzi Scoperta dalla moglie e dalla figlia : La morte di Fabrizio Frizzi risale ormai a due mesi fa ma il dolore per la scomparsa dello storico conduttore è ancora tanto, così come i messaggi di affetto da parte di colleghi e fan che non riescono a darsi pace. Tanta la partecipazione durante i funerali del 60enne, deceduto a seguito di un’emorragia cerebrale dopo che da mesi aveva iniziato una battaglia con una brutta malattia, una situazione delicata della quale si era venuto ...

Scoperta una nuova plastica green! : Può considerarsi il sostituto perfetto della plastica, riciclabile all’infinito e non inquinante. L’oggetto dello studio, pubblicato su Science e realizzato dal dipartimento di Chimica dell’Università del Colorado, potrebbe rivoluzionare i dispendiosi processi di riciclo a vantaggio del rispetto ambientale. Si tratta di un polimero (lunga catena di unità molecolari) basato su una sostanza chiamata gamma-butirolactone (Gbl). Il ...

Scoperta una cybertruffa con finte Pec : ripuliti conti correnti online : (Foto: Negative Space/Pexels) Oltre un milione e 200mila euro. A tanto ammonta (al momento) il bottino della cybertruffa che ha colpito i conti correnti di alcuni clienti di banche online, utilizzando la Pec. Il colpo è stato smascherato da un’indagine della Direzione distrettuale antimafia. I carabinieri di Messina hanno arrestato cinque persone e sequestrato 31 tra conti correnti e depositi bancari attribuibili agli ...

Scoperta una nuova Pompei a Colle Oppio : Tanto che l'architetto Vitaliano Biondi, dello staff dell'assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari nel consegnare il parere negativo e nel ricordare che 'la bellezza salverà il mondo', si chiede a ...

“Amore - sento qualcosa che mi cammina nel cervello” : va a dormire col marito ma si sveglia infastidita nel cuore della notte. Sintomi strani - sensazioni spiacevolissime. Una volta dal medico - la Scoperta horror (davvero disgustosa). Nessuno vorrebbe mai trovarsi in una situazione del genere : Se siete tra quelli che si reputano particolarmente sfortunati e rimangono puntualmente vittime di disgustosi quanto imbarazzanti infortuni, sappiate che forse la protagonista di questa vicenda supererà di slancio i vostri record personali. Lei, la donna al centro della bizzarra storia raccontata dal Daily Star, era infatti sdraiata sotto le coperte, abbracciata al marito, come ogni sera. All’improvviso però Katie Holley, originaria ...

Twitter : “Meglio cambiare la password”. Scoperta una falla nel social : “Mantenete la calma e, tra vedere e non vedere, cambiate password“: tradotto, l’avviso di Twitter ai suoi 336 milioni di utenti suonerebbe così. L’azienda ha individuato un bug nel sistema e, anche se non ha comportato danni verificabili, meglio portarsi avanti. Dal loro punto di vista, allertando l’utenza prima che lo faccia qualcun altro – come ironizza qualche parodia online, dopo Cambridge Analytica, meglio non ...