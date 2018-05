Scontri ultra Marsiglia-polizia a Lione

Il Messaggero : Scontri a Roma - due tifosi inglesi aggrediti da ultrà giallorossi : Mancano poche ore all’inizio dell’attesa semifinale di ritorno che vede di fronte Roma e Liverpool. I giallorossi dovranno cercare di ribaltare il pesante 5-2 subito ad Anfield con l’ex Romanista Salah protagonista assoluto della serata. Non ci dovrebbero essere sorprese negli schieramenti delle due squadre che secondo ‘tuttomercatoweb.com’ dovrebbero schierarsi con uno speculare 4-3-3. In attacco Di Francesco schiererà Stephan El Shaarawy e ...

Scontri Liverpool-Roma : ultrà romanisti incriminati e in carcere. Paura per il match di ritorno : Restano in carcere in Inghilterra, da incriminati, i due tifosi della Roma fermati per gli Scontri prima della semifinale di andata di Champions League Liverpool-Roma della scorsa settimana.I due ultras romanisti sono un 20enne al quale è contestato il reato d'aggressione e lesioni gravi e un 29enne, accusato di disordini violenti. Il primo sarebbe considerato quindi il maggior o diretto responsabile del grave ferimento del tifoso dei Reds, ...

Mondiali Russia 2018 - è allarme per Scontri tra ultras : rischio alleanze clamorose e agguati nei boschi [DETTAGLI] : Si avvicinano sempre di più i Mondiali in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo ma a preoccupare sono eventuali scontri, rischio alleanze clamorose e agguati nei boschi. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ gli ultras russi hanno intenzione di terrorizzare i nemici grazie ad alleanze siglate negli ultimi mesi. Nonostante le misure di sicurezza il più preoccupato è Vladimir Putin, la lente è ...

Scontri Liverpool - chi sono i due ultrà romanisti fermati : Si chiamano Filippo Lombardi di 21 anni e Daniele Sciusco di 29 i due ultrà romanisti arrestati con l'accusa di tentato omicidio in relazione al ferimento del tifoso del Liverpool, ora in coma. I due, ...

Scontri Liverpool - in coma un tifoso dei Reds. Fermati due ultrà della Roma : E' in coma, con gravi danni al cervello, Sean Cox, 53 anni, il tifoso d'origine irlandese del Liverpool aggredito fuori dalla stadio prima di Liverpool-Roma. A darne notizia i familiari ai media ...

Scontri Liverpool - arrestati due ultras romanisti. Il tifoso dei Reds picchiato è in coma. I familiari : «Aggredito da 13 teppisti» : A due ore dal termine della partita tra Liverpool e Roma, la polizia di Merseyside ha confermato di aver arrestato due uomini di 25 e 26 anni provenienti da Roma con l?accusa di tentato...

Scontri a Liverpool - tifoso nordirlandese in condizioni critiche. Arrestati due ultras romanisti : Non c'è posto per comportamenti così vili nel mondo del calcio. Il Club ha offerto la propria collaborazione al Liverpool, alla UEFA e alle autorità. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono ...