Sci alpino | Calendario Coppa del Mondo 2018 maschile | tutte le date e il programma Si

Montagna - Scivola in forra : intervento del soccorso alpino : Un uomo di 57, di origini argentine ma residente a Dardago (Pordenone), ha perso aderenza mentre percorreva un sentiero per raggiungere la Val di Croda ed è scivolato, fino ad arrivare quasi sul greto del torrente Cunaz, in un punto chiuso e isolato della forra del torrente, a quota 600 metri. L’uomo, che ha riportato solo alcune escoriazioni, è riuscito a chiamare i soccorsi e a dare indicazioni precise sul punto in cui si ...

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 4 al 17 febbraio 2019 la località svedese di Are ospiterà i Mondiali di sci alpino per la terza volta nella sua storia (l’ultima nel 2007). Il Comitato Organizzatore ha reso noto il calendario ufficiale e le date delle gare. Si partirà, come di consueto, con le discipline veloci, per poi passare a quelle tecniche. La rassegna iridata sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport. calendario E orari Mondiali SCI alpino ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018/2019 : tutti i ritiri dell’estate. Salutano Manuela Moelgg - Eisath e Zuzulova : La pausa della stagione sciistica ha portato, come al solito, tanti ritiri al termine della stagione 2017-2018. Sono diversi i nomi noti che hanno già annunciato l’addio al Circo Bianco. In casa Italia sono stati Manuela Moelgg, Patrick Thaler e Florian Eisath a salutare la compagnia. L’altoatesina ha chiuso una carriera che l’ha vista togliersi tante soddisfazioni, senza però mai riuscire a trovare la tanto agognata vittoria. ...

PINEROLO - SUICIDIO ALLA CASERMA BERARDI/ Suicida un mareSciallo alpino di ritorno da missione in Iraq : Un maresciallo Suicida ALLA CASERMA di PINEROLO; si è tolto la vita con dei colpi di pistola. Aveva 42 anni ed era tornato dai territori di guerra in Iraq difendendo la diga di Mosul.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:20:00 GMT)

Montagna - un'altra tragedia : morti due Scialpinisti del Soccorso alpino : Ancora una tragedia sulle Alpi, stavolta sull'Antelao, nel bellunese: due giovani scialpinisti hanno perso la vita. Le vittime si chiamavano Enrico Frescura, di 30 anni anni...

Alpi Bellunesi - morti due giovani del Soccorso alpino : Scivolati in un canale : Stavano affrontando la parte conclusiva del canale Oppel, sulle Alpi Bellunesi, quando sono scivolati entrambi, fermandosi alcune centinaia di metri sullo sbocco sottostante. Senza riuscire a sopravvivere. Due giovani sciAlpinisti, entrambi del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi, hanno perso la vita sull’Antelao. Si chiamavano Enrico Frescura, 30 anni, del Soccorso Alpino di Pieve di Cadore, e Alessandro Marengon, 28, del Soccorso Alpino ...

Sci alpino - Sofia Goggia scrive una lettera su facebook : “Cara neve - ti ringrazio per tutto quello che mi hai dato…” : “Oggi è quel giorno. Quel giorno in cui la stagione finisce, per davvero. Stasera arriverò a casa e definitivamente, per la prima vera volta, poserò la medaglia e la coppa sulle credenza in camera mia, con la consapevolezza che rimarranno lì per un po’. Allora ripenso a quello che è stato e...”, un estratto del post lungo di Sofia Goggia sulla sua pagina facebook che, in pausa dopo le fatiche di quest’infinita ...

Valle d’Aosta : il soccorso alpino salva due Scialpinisti a Pila e Cervinia : Il soccorso alpino è intervenuto per soccorso sanitario a Cervinia, a Gressoney e a Pila, per recuperare uno scialpinista al rifugio Nacamuli (Bionaz) e per soccorrere uno sciatore al Plateau Rosa (Cervinia), a causa di un infortunio sulla pista. L'articolo Valle d’Aosta: il soccorso alpino salva due scialpinisti a Pila e Cervinia sembra essere il primo su Meteo Web.

Valanga sul Monte Pic - i due Scialpinisti chiamano il Soccorso alpino : 'Siamo salvi' : SANTA CRISTINA. Dopo la paura la buona notizia. Non ci sono persone sotto la Valanga che si è staccata poco dopo mezzogiorno sul Monte Pic nel comune di Santa Cristina in Val Gardena. Sono stati due ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Non ho fallito la mia gara. Prima tante coppe e poi quella generale” : MILANO – A margine dell’evento organizzato dalla FISI per omaggiare gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi e conquistato coppe del Mondo in questa stagione, abbiamo intervistato Sofia Goggia. Tre parole per descrivere la stagione: “Costruzione, perché mi sono costruita ogni piccola cosa, ogni dettaglio ed è questo che mi ha fatto vincere. Centratura, perché ho preso tutti gli obiettivi che mi sono fissata, ma anche ...

Sci alpino - Flavio Roda : “La FISI è in salute e ha grandi atleti. Bisogna lavorare sui giovani” : MILANO – In occasione dell’evento organizzato dalla FISI per omaggiare gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi e conquistato Coppe del Mondo in questa stagione, è intervenuto il Presidente Flavio Roda. Il numero uno della FISI si è prima soffermato sull’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica e con Giovanni Malagò, esaltando le qualità degli atleti: “A Roma è stata una giornata importante per i ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Potevo vincere il gigante olimpico - ma anche perdere tutto. La Coppa di superG è alla mia portata” : MILANO – A margine dell’evento organizzato dalla FISI per omaggiare gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi e conquistato Coppe del Mondo in questa stagione, abbiamo intervistato Federica Brignone. Un inizio difficile per la gigantista azzurra, a causa di un problema fisico, mai del tutto risolto e che si è portata dietro per tutto l’anno: “Il mio problema è classificato come pubalgia. Non si conoscevano i ...

'Scivolava sul pendio ghiacciato con un cannoncino in spalla : così salvai la vita a quell'alpino' : TRENTO. Si intitola "La Forcella di Lavaredo" l'appassionante racconto dell'alpino Giovanni Battista Tomasi, di Mattarello, che aderendo all'invito del "Trentino" ripercorre un giorno di naja di 56 ...

Sci alpino - Tricolori : Brignone e Bosca campioni italiani nel gigante : Ancora lei. Ancora loro. Federica Brignone, medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di PyeongChang, è la regina del gigante ai campionati italiani di Santa Caterina Valfurva. La campionessa azzurra ha ...