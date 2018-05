Scherma – CdM di Fioretto | ventiquattro gli azzurri in pedana a Shanghai per la tappa

Scherma : Italia fioretto 2/a in cdm : ANSA, - ROMA, 6 MAG - Secondo posto per l' Italia al termine della gara a squadre che ha concluso la tappa di San Pietroburgo del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. Il quartetto azzurro , Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola, conquista il 3/o podio nelle cinque gare a squadre della stagione dopo il 2/o posto ...

Scherma : Foconi 2/o in cdm fioretto : ANSA, - ROMA, 5 MAG - Alessio Foconi conquista il secondo posto sulle pedane di San Pietroburgo dove si è svolta la tappa del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. L'azzurro si conferma ai vertici della specialità, salendo sul podio per la quarta volta su sette gare stagionali fin qui svolte , un primo, un secondo e un terzo posto fin ...

Scherma : Cdm spada donne - vince Navarria : Per la friulana dell'Esercito si tratta del quintosuccesso in Coppa del Mondo. In finale la Navarria ha superatoal minuto supplementare, per 5-4, la cinese Lin Sheng, dopo chein semifinale era stata ...