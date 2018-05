Sbanda ed esce fuori strada | Francesco muore a 31 anni nell’auto capovolta

fanpage

: Auto sbanda ed esce di strada: conducente illeso - GrossetoNotizie : Auto sbanda ed esce di strada: conducente illeso -

(Di giovedì 17 maggio 2018) L'automobilista hato per cause da accertare, impattando violentemente contro ponticello in cemento. L'auto quindi si è cappottata finendo in un piccolo fossato sottostante senza lasciargli scampo.