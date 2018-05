ilfattoquotidiano

: Savona, all’asta il cantiere degli sceicchi. Una crisi che non si spiega - TutteLeNotizie : Savona, all’asta il cantiere degli sceicchi. Una crisi che non si spiega - gracchus56 : RT @rifondazionesv: #MondoMarine all’asta. Servono garanzie per i lavoratori #15maggio #rifondazione #rifondazionecomunista #Savona #Ligur… - rifondazionesv : RT @AlbertoSguerso: #MondoMarine all’asta. Servono garanzie per i lavoratori #15maggio #rifondazione #rifondazionecomunista #Savona #Ligur… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Quando Adnan Kashoggi aprì le porte del suo yacht più famoso (il Nabila) a Lory Del Santo e il mattino dopo la ringraziò con un rubino grosso come una noce e pesante come 300 milioni di lire, era già l’uomo più ricco del mondo. Figlio del medico della famiglia reale saudita e laureato in California, Kashoggi era un genioaffari che – come scrisse il Secolo XIX nel giorno della sua morte – “faceva incontrare chi aveva idee da sfruttare con chi aveva denaro da investire”. Oggi per salvare e rilanciare Mondomarine-Campanella, il-gioiello di, ci vorrebbe forse uno come lui; anche perché lo sciupafemmine saudita acquistò proprio dai savonesi uno yacht (il Mohamedia) che nel ‘75 sarebbe stato premiato dal Lloyd’s register come una delle barche più belle mai costruite. Ilyacht miliardari attraversa ora quella che può essere definita una ...