Sardegna | la Regione | “A Cagliari il punto Maregot sull’erosione delle coste”

Maltempo - Regione Sardegna : “Non abbassare la guardia - ancora piogge” : “In attesa del nuovo avviso di criticità“, la Regione Sardegna raccomanda “alla popolazione di continuare a tenere l’attenzione per tutta la durata dell’allerta, soprattutto nell’Oristanese e in Planargia“, spiegando in una nota che “per le spese sostenute dai Comuni durante le emergenze, si potrà fare affidamento alla legge 28 una volta terminate le allerte“. La valutazione meteorologica ...

Maltempo - torna l’autunno : Sardegna la regione più colpita dalla pioggia incessante : Dopo i primi assaggi d’estate, torna il Maltempo su gran parte dell’Italia, con la Sardegna nell’occhio del ciclone tra piogge incessanti, temporali e vento, e crollo delle temperature in Valtellina: 20 gradi in meno, dai 30-32 dei giorni scorsi ai 12 di mercoledì. ...

Sardegna : LNDC scrive al Ministero e al Presidente della Regione : Una terra che da anni lotta contro il randagismo e una gestione amatoriale del fenomeno. LNDC chiede una attuazione più rigorosa delle leggi in vigore e maggiori attività di controllo e informazione. La Sardegna, come tante altre regioni del centro-sud, ha annosi problemi di gestione del randagismo e delle strutture deputate ad accogliere i cani vaganti, ossia i canili e i rifugi. Stando a quanto riportato dalle sedi locali LNDC, infatti, i ...

Regione. 115 milioni di euro per le 40 dighe della Sardegna. E' urgente potenziare gli invasi e i controlli sulla gestione : ... tenendo conto delle esigenze di un approvvigionamento primario idropotabile ma anche del mondo agricolo che rappresenta una componente importantissima dell'economia dell'Isola ed, inoltre, della ...

Finanziamenti Regione Sardegna 2018 a fondo perduto : bandi agricoltura e start up : Cerchiamo di scoprire quali sono le agevolazioni e i Finanziamenti a fondo perduto disponibili nella Regione Sardegna in questo 2018: diamo un’occhiata ai bandi ancora aperti relativi alle start up, alle imprese attive nell’agricoltura e negli altri settori. Per ridare slancio all’economia del Paese e per promuovere lo sviluppo di determinate aree del territorio nazionale gli enti pubblici periodicamente lanciano delle ...

La Regione ha deliberato di cedere 50 milioni di spazi finanziari a Comuni - Province e Città metropolitana della Sardegna. : Nuovi spazi significa più economia, più cantieri aperti, più occupati. Il tutto all'interno di un rinnovato patto di solidarietà tra livelli istituzionali, premessa indispensabile per superare la ...