'Sara - svegliati che devi andare a scuola'. Mamma entra in stanza e trova la figlia 14enne morta : Una ragazzina di 14 anni è morta nel sonno a Rodengo Saiano , in provincia di Brescia . Lo riporta il Giornale di Brescia. Quando la madre ha cercato di svegliarla per farla andare a scuola, non ha ...