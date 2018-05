Sanità | curarsi in una regione diversa dalla propria sarà più difficile “Ma solo per gli

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 maggio 2018) È in arrivo un nuovo taglio dei rimborsi alle cure da unaall’altra. La scure si abbatteràsulle strutture private accreditate. Per non aggravare lo stato dei conti pubblici, soprattutto delle regioni in piano di rientro, per tamponare l’emorragia di pazienti lungo lo Stivale e, non da ultimo, per scoraggiare politiche aggressive di attrazione di malati ad opera di reparti o medici in persona. Questa è l’intenzione, il punto è come metterla in pratica. La scadenza è la fine di maggio, quando in Conferenza delle Regioni dovrà essere chiuso l’accordo sui saldi della mobilità 2016, che influiranno sulla ripartizione del Fondo sanitario di quest’anno. “Il diritto alla salute è sacrosanto, le prestazioni ad alta complessità non verranno messe in discussione – ci spiega Antonio Saitta, coordinatore della commissione Salute della Conferenza delle Regioni -, per quelle più ...