Sanità | alle Pelagie due giorni all' insegna della prevenzione

OSPEDALE LODI - PROTOCOLLO PRO-ISLAM?/ “No infermieri con donne musulmane” : Gallera “Sanità uguale per tutti” : L'OSPEDALE di LODI ha varato un nuovo PROTOCOLLO pro Islam: stop a membrane suine per le protesi e solo personale femminile per le pazienti. Ma l'assessore Gallera smentisce tutto...(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:10:00 GMT)

Sanità - un quarto della spesa pagata di tasca propria dagli italiani (in aggiunta alle tasse) : Nel 2016 la spesa complessiva attribuita a ogni cittadino per la salute è stata quantificata in 2.426 euro: per i tre quarti pagati dal Sistema sanitario nazionale (Ssn). Il restante quarto che ogni cittadino ha pagato di tasca propria sfiora i 590 euro...

OSS sanitario : guida al recente contratto - alle nuove mansioni e responsabilità Video : Tutti coloro che vogliono intraprendere la professione di operatore socio-sanitario, devono sapere che dopo la riforma #decreto Lorenzin, sono state apportate grosse novita' alla professione [Video], a livello di competenze e di stipendio. La prima novita' riguarda la loro figura professionale, riconosciuta a tutti gli effetti come professione sanitaria. La seconda, riguarda il rinnovo del contratto nazionale della sanita' che ritocca al rialzo ...

Tangenti Sanità Milano - in procura segnalazioni di pazienti che ritengono di aver subito danni dalle operazioni : Un approccio più “interventista” del necessario per il gip di Milano, “un delinquente vero” secondo il collega Carmine Cucciniello (anche lui arrestato), “a caccia di denaro è disperato” per un altro medico radiologo. Gli arresti domiciliari per Giorgio Maria Calori, responsabile dell’unità operativa di Chirurgia ortopedica riparativa, professore a contratto all’università di Milano dal 2002 ...

Welfare aziendale : Sanità - smart working e formazione le tre forme privilegiate dalle PMI : Teleborsa, - Attenzione in crescita per le PMI sulle tematiche del Welfare aziendale ed un cambio di percezione : la consapevolezza che si fa non solo per il lavoratore, ma anche per l'impresa, ...

Radiografia dell’Irpef : il 21% delle tasse va alle pensioni - il 19% alla Sanità : Il 21% delle tasse pagate dai 30 milioni di contribuenti Irpef va a finanziare le pensioni. alla sanità finisce il 19% mentre la quota destinata a saldare gli interessi sul debito pubblico si attesta all’11 per cento. È quanto emerge dalla nuova lettera ai contribuenti che l’agenzia delle Entrate, proprio mentre la nuova stagione delle dichiarazioni dei redditi sta per entrare nel vivo, invierà da metà aprile...

Fp/Cgil incontra lavoratori e iscritti per confrontarsi sul contratto Sanità pubblica e presentare i candidati alle elezioni Rsu : Ben 40 i volti nuovi tra gli oltre 90 candidati che la FP/Cgil schiera nelle due aziende sanitarie in rappresentanza di tutti i profili professionali di cui si compone il mondo sanità e delle decine ...

ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA - Lunedì 26 marzo 2018 alle 12 - nella sala riunioni dell'Assessorato alla Sanità e Servizi alla Persona - ... : Presentazione, firma e deposito presso il Comune di Ferrara dell'Accordo territoriale ai sensi della legge 431/1998 sulle Locazioni abitative 26-03-2018 / Giorno per giorno Sarà firmato questa mattina,...

Un atto terroristico - una problematica sanitaria ed una scossa sismica con danni : 3 scenari - 3 simulazioni per Marina Militare e Ordine di Malta [GALLERY] : 1/7 FABIO MAGGIORE ...