San Paolo di Napoli | De Luca contro il Comune “Sono dei cialtroni | i 25 milioni di euro

Venti milioni per lo stadio San Paolo - è scontro tra Regione e Comune : 'Cialtroni a Palazzo San Giacomo' : 'I 20 milioni della Regione per ristrutturare lo stadio San Paolo sarebbero un atto dovuto? Perché? Possibile che ogni volta che aprono bocca devono fare i cialtroni?'. Lo ha detto il presidente della ...

Venti milioni per lo stadio San Paolo - è scontro tra Regione e Comune : «Cialtroni a Palazzo San Giacomo» : «I 20 milioni della Regione per ristrutturare lo stadio San Paolo sarebbero un atto dovuto? Perché? Possibile che ogni volta che aprono bocca devono fare i cialtroni?». Lo ha detto...

Nuovo San Paolo - pronti altri 20 milioni di finanziamenti : Nuovo finanziamento per lo stadio San Paolo grazie alle Universiadi. Ad ottenerlo è stato Aurelio De Laurentiis, preoccupato dal fatto che gli stanziamenti previsti non riguardassero opere ritenute ...

Stadio San Paolo - De Laurentiis da De Luca : pronti altri 20 milioni per la ristrutturazione : Almeno altri 20 milioni, oltre i cinque già destinati dalla Regione, saranno destinati alla ristrutturazione dello Stadio San Paolo nell'ambito del programma previsto per le Universiadi 2019. È quanto ...

Stadio San Paolo - pubblicato il bando per i lavori in vista delle Universiadi : pubblicato il bando per i lavori dello Stadio, che prevede due lotti di interventi tra cui l'impianto di illuminazione e la riqualificazione della pista di atletica.

A San Secondo il fondo musicale in memoria di Paolo Coppini : Un omaggio a Paolo Coppini, apprezzato sansecondino e imprenditore scomparso a soli 47 anni , per ricordare l'entusiasmo e la passione da sempre dimostrata per la musica rock, da condividere con le ...

Napoli-Crotone : al San Paolo prezzi agevolati per l'ultima di campionato : In vendita i biglietti per l'ultima partita di campionato di Serie A Tim della stagione sportiva 2017/2018 del Napoli Calcio. La squadra guidata da mister Maurizio Sarri affronterà il Crotone, nel posticipo serale della 38-esima giornata, match che si disputerà domenica 20 maggio 2018 alle ore 18,00 nell'arena di Fuorigrotta, lo stadio San Paolo di Napoli. Per l'occasione il presidentissimo della società, il produttore cinematografico e ...

Bari - cinghiali nella notte al nuovo San Paolo. Animali catturati : dateci la porchetta : Quello dei cinghiali al San Paolo continua a essere un problema lontano dalla soluzione. Tra lamentele dei cittadini e proclami dell'amministrazione pubblica, gli avvistamenti si susseguono.la notte ...

San Paolo - mamma poliziotto uccide rapinatore : premiata dal governatore : San Paolo, mamma poliziotto uccide rapinatore: premiata dal governatore Katia da Silva Sastre, 42 anni, era fuori servizio davanti alla scuola dei figli: ha disarmato il criminale e lo ha colpito tre volte. L’encomio pubblico nel giorno della festa della mamma Continua a leggere L'articolo San Paolo, mamma poliziotto uccide rapinatore: premiata dal governatore proviene da NewsGo.

Universiadi - pubblicato bando lavori al San Paolo : restyling da oltre 4 milioni : Il commissario straordinario per le Universiadi Napoli 2019 ha pubblicato il bando per i lavori allo stadio San Paolo di Napoli. Il bando scade il 21 maggio alle 14 e prevede due lotti di interventi: ...

San Paolo - mamma poliziotto uccide rapinatore davanti alla scuola dei figli : premiata dal governatore : La vicenda ha come cornice l'ingresso della scuola Ferreira Master di Suzano, a San Paolo. "Siamo venuti qui questa domenica mattina, festa della mamma, - ha detto il governatore alla stampa, - in un ...

Nell'inedito "Resta quel che resta" il testamento di Pino Daniele. Il 7 giugno il concerto tributo al San Paolo di Napoli : L'incipit è una triste profezia, quasi un testamento. "Quando qualcuno se ne va resta l'amore intorno". Si intitola Resta quel che resta ed è l'inedito di Pino Daniele che alle 11 del 14 maggio le radio italiane trasmetteranno in contemporanea. A riferirlo è il Corriere della Sera."E se qualcosa ci sarà, oltre quegli occhi chiusi...": difficile leggere questi versi senza andare con la mente a un'immagine che in molti ...