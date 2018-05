Samsung Galaxy A3 2017 | ASUS ZenFone 3 Zoom e Nokia 7 Plus si aggiornano | ecco le novità

ASUS ZenFone 5 e Samsung Galaxy A8 (2018) passano da DxOMark : ASUS ZenFone 5 e Samsung Galaxy A8 (2018) passano dalle mani degli esperti di DxOMark, che ne hanno analizzato il comparto fotografico: scopriamo come se la sono cavata lato foto e video. L'articolo ASUS ZenFone 5 e Samsung Galaxy A8 (2018) passano da DxOMark proviene da TuttoAndroid.

Bixby 2.0 avrà tempi di risposta più rapidi su Samsung Galaxy Note 9 : Bixby 2.0, la prossima major release dell'assistente digitale di Samsung, garantirà tempi di risposta più rapidi sul prossimo Galaxy Note 9. Bixby 2.0, accanto a nuove feature di assistenza vocale, introdurrà processi linguistici migliorati sotto il profilo della naturalezza, una più elevata capacità di resistere ai rumori (senza essere quindi indotto in errore) e tempi di risposta più rapidi.

Galaxy X - lo smartphone pieghevole di Samsung avrà tre schermi? : Le indiscrezioni intorno al nuovo smartphone pieghevole di Samsung si rincorrono da tempo, dopo la conferma ufficiale dell'azienda di essere al lavoro sul dispositivo. Adesso, un report pubblicato dalla testata sudcoreana The Bell si spinge oltre, abbozzando quale potrebbe essere il design del Galaxy X – questo sarebbe il nome dello smartphone – oltre alla sua data di uscita presunta. Secondo il sito specializzato asiatico, dovremo ...

I Samsung Galaxy Tab S4 e Galaxy Tab 10.1 in lavorazione - due eventi organizzati in USA per HTC U12 Plus : Potrebbero essere presto lanciati sul mercato due nuovi tablet di Samsung e un misterioso smartphone HTC con tecnologia blockchain. Ecco le ultime indiscrezioni

Più vicino che mai il Samsung Galaxy Note 9 : c'entrano Galaxy X e S10 : Più vicino che mai il Samsung Galaxy Note 9, anche per quel che riguarda la commercializzazione. Se finora gli esponenti costitutivi della serie sono stati dati alla luce tra la fine del mese di agosto e l'inizio di quello di settembre, come ormai tradizione ci aveva abituato, nel corso del 2018 potremmo assistere ad un improvviso cambio di rotta, che cela alle sue spalle un piano preciso. Quanto consistente sarà l'anticipo di cui vi stiamo ...

Samsung Galaxy J6 compare in render ufficiali che non lasciano nulla all'immaginazione : Quest'oggi, ad appena un giorno di distanza dalla diffusione delle prime immagini leaked del nuovo Samsung Galaxy J6, sono trapelati numerosi render ufficiali del nuovo dispositivo di fascia medio-bassa del colosso sudcoreano. I render provengono dal rivenditore olandese Belsimpel e mostrano Galaxy J6 in diverse colorazioni. Vediamo insieme il nuovo Samsung Galaxy J6.

Samsung interrompe il roll out dell'aggiornamento a Oreo per Galaxy S7 e S7 edge : A sole due settimane dall'inizio del roll out di Oreo per Galaxy S7 e S7 edge, Samsung interrompe temporaneamente la procedura a causa di alcuni riavvi improvvisi.

Samsung affretta i tempi con Galaxy Note 9 per far spazio allo smartphone pieghevole : Il lancio di Samsung Galaxy X, il primo smartphone pieghevole, potrebbe scombinare tutti i piani di Samsung, che starebbe anticipando tutte le presentazioni dei propri flagship.

Galaxy S7 ed S7 Edge : Samsung sospende l'update ad Android Oreo : Galaxy S7 ed S7 Edge stavano ricevendo l'aggiornamento ad Android 8 Oreo a partire dal Regno Unito, ma Samsung ha sospeso l'update per sopraggiunti problemi di riavvio con alcune unità. Non è noto cosa sia successo e nemmeno quando ripartirà il normale roll out, ancora attesa per gli utenti del top di gamma sudcoreano. Galaxy S7 ed S7 Edge: ma quando arriva Oreo? Samsung rilascia gradualmente gli aggiornamenti Android sui propri ...

Sospeso l'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge per incredibili problemi di riavvio : Frenata brusca per l'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge. La notizia di questi minuti è di quelle che i possessori del device non avrebbero mai voluto ricevere ma sta di fatto che il produttore avrebbe bloccato la distribuzione di Android 8.0, a seguito di seri problemi registrati con il firmware nuovo di zecca. Nei primi giorni di maggio, avevamo prontamente segnalato l'avvio del rilascio di Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ...

Quali Samsung Galaxy con Android P e quando : le anticipazioni del 16 maggio : Emergono in queste ore alcune informazioni davvero interessanti direttamente dal mondo dei Samsung Galaxy. Dopo avervi fornito alcune dritte riguardanti il controllo dello stato di salute della propria batteria, complici alcune novità che sono state ufficializzate di recente tramite appositi upgrade, infatti, oggi tocca fare il punto della situazione per quanto concerne la compatibilità dei modelli attualmente sul mercato rispetto al tanto ...

Vesti inedite per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : due nuovi colori in arrivo : Belle novità per quel che riguarda i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che presto si Vestiranno di nuovi ed inediti colori, anche se per adesso di commercializzazione nel mercato italiano di queste varianti particolari ancora non se ne parla. Il discorso cade inevitabilmente sulle nuance 'Rosso Borgogna' e 'Sunrise Gold', che si aggiungono alle più classiche Titanium Grey, Midnight Black e Lilac Purple. Il Rosso Borgogna si presenta come una ...

Samsung Galaxy S9/S9 Plus disponibili in Burgundy Red e Sunrise Gold ma non in Italia : Samsung annuncia ufficialmente due nuove colorazioni per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, disponibili anche in Burgundy Red e Sunrise Gold, ma non in Italia.