Samsung contro Qualcomm | ha inizio la battaglia dei SoC

Apple : guerra brevetti contro Samsung : Apple punta ottenere da Samsung un miliardo di dollari in danni nel nuovo processo che si è aperto nell'ambito della guerra sui brevetti che vede i...

Controllo totale della batteria di un Samsung Galaxy : due nuove strade disponibili : Stiamo vivendo un periodo davvero ricco di novità per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy, soprattutto sul fronte degli aggiornamenti. Come riportato lo scorso fine settimana, da Google è arrivato un vero e proprio monito ai vari produttori, tra cui il colosso coreano, per quanto concerne il rilascio di aggiornamenti costanti e che abbiano un effettivo valore per gli utenti, ma quanto emerso oggi per l'utenza Galaxy è forse ancora più ...

Scontro sui brevetti - Apple e Samsung di nuovo in tribunale : (Foto: Getty Images) Non finisce la diatriba legale tra Apple e Samsung. I due giganti tech sono tornati uno di fronte all’altro in tribunale. Sono passati sette anni dalla prima volta in cui le aziende si sono fronteggiate in una causa, ossia da quando Steve Jobs accusò l’azienda sudcoreana di aver copiato l’iPhone. Ora, come riferisce la Bbc, i principali produttori di smartphone al mondo si troveranno di nuovo di fronte in un’aula ...

Primo scontro tra OnePlus 6 e Samsung Galaxy S9 con Oreo 8.1 : chi vince? : Manca davvero poco alla presentazione ufficiale del tanto atteso OnePlus 6, top di gamma Android che verrà svelato la prossima settimana a Londra nel tentativo di dare una risposta agli altri device che stanno facendo la differenza sul mercato in questo 2018. Tra questi c'è ovviamente il Samsung Galaxy S9, al punto che già oggi 9 maggio è possibile proporvi un confronto a distanza tra i due dal punto di vista delle prestazioni. Tutto merito di ...