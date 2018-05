Sam Bennett ha vinto la 12ª tappa del Giro d’Italia | da Osimo a Imola

Giro d’Italia 2018 - risultato dodicesima tappa : Sam Bennett sfreccia ad Imola - terzo Niccolò Bonifazio : tappa molto più complicata del previsto quella di oggi al Giro d’Italia 2018 : la dodicesima frazione, partita da Osimo e giunta ad Imola , di 214 chilometri, è stata sconvolta soprattutto dal maltempo. A trionfare però è uno dei grandi favoriti di giornata, l’irlandese Sam Bennett : arriva la doppietta per l’irlandese della BORA-hansgrohe che vince addirittura per distacco con un’azione davvero eccezionale. Non ci sono ...

Giro d’Italia 2018 : Sam Bennett - l’eterno piazzato sfata il tabù e si impone a Praia a Mare : Sam Bennett ha rotto quasi una maledizione nella settima tappa del Giro d’Italia 2018 , riuscendo a trionfare sul traguardo di Praia a Mare e conquistando così la prima vittoria in un Grande Giro , nonché la più importante della sua carriera. “Mi sento sollevato grazie a questa prima vittoria in un Grand Tour. Ci sono andato vicino così tante volte al Giro …”. Ha parlato così il velocista irlandese al termine della tappa ed effettivamente ha ...

