Salvini potrebbe cedere Palazzo Chigi al M5s

Giulio Sapelli premier? E lui : 'No comment'. Potrebbe essere l'uomo dell'accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Nella notte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini avrebbero trovato un accordo sul nome del premier. La figura che Potrebbe andare alla guida del governo giallo-verde verrà presentata dai leader nel corso ...

Confalonieri : “Renzi potrebbe essere l’erede di Berlusconi. Salvini? Non è così male - io un po’ leghista” : “Renzi potrebbe essere l’erede di Berlusconi“. A dirlo è il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri in un incontro al Festival della Tv di Dogliani: “Renzi ha 40 anni, Berlusconi ne ha 80. potrebbe essere il suo erede a meno che non ne esca un altro”, ha detto Confalonieri. “Certo l’Italia è un Paese dove uno prima piace e poi non piace più. Adesso Renzi è diventato un po’ il Berlusconi dell’altra ...

Matteo Salvini preoccupa Moscovici e la Ue : "Ecco cosa potrebbe accadere in Europa e cosa dovrebbe fare la Germania" : Il commissario Ue agli Affari monetari, Pierre Moscovici, denuncia dagli Usa i "rischi politici che corre l'Unione europea". A suo avviso due preoccupanti spettri si aggirano per il Vecchio Continente:...

Matteo Salvini - la telefonata di Giancarlo Giorgetti : 'Preparati - Mattarella potrebbe chiedertelo' : Una telefonata serale. Così Giancarlo Giorgetti , il 'mediatore' della Lega, ha avvisato Matteo Salvini che le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro. Dopo le consultazioni-flop di ...

Incontro tra Di Maio e Salvini : potrebbe nascere il nuovo governo : I due leaders infatti si incontreranno domani in maniera informale a Vinitaly , dove si presume che avverrà l'Incontro cruciale dello sblocco della situazione politica . Se ciò non dovesse avvenire, ...

La Siria mette fretta a Mattarella (e potrebbe aiutare l’asse Salvini e Di Maio) : Perché la crisi internazionale potrebbe fungere da catalizzatore e cambiare le carte in tavola. E in effetti, Mattarella sta già perdendo la pazienza.Continua a leggere

Da qui potrebbero arrivare i 50 voti che servono a Salvini per governare da solo : La trattativa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per tentare di costruire una maggioranza di governo pare stia vivendo un momento di impasse, come capita spesso in situazioni del genere. Motivo del contendere, prima ancora del confronto programmatico, la definizione di chi dovrà sedersi a palazzo Chigi con l'incarico di Presidente del Consiglio. Tra i due negli ultimi giorni si è registrato un duro scontro verbale. Se Salvini si è arreso, a ...

Governo Salvini - avanza l'ipotesi Luigi Di Maio verso Montecitorio Ma lo scenario potrebbe mutare se... : L’empasse sulla formazione di una maggioranza parlamentare - e quindi di un Governo - sembra avere poche possibilità di essere sciolta. Di tutte le soluzioni possibili dell’equazione ne resta in piedi Segui su affaritaliani.it