Salvini | lunedì si chiude o parola a Colle Di Maio | il premier? Nei prossimi giorni

Salvini : ok lunedì o parola a Mattarella : 19.13 "lunedì si chiude" o "la parola tornerà al presidente Mattarella, altro tempo non ne vogliamo portare via". Così il leader della Lega Salvini, a margine di una iniziativa elettorale ad Aosta, sottolinea:"Abbiamo fatto un enorme lavoro in pochissimo tempo, del quale qualcuno ci sarà grato. Ce l'abbiamo messa tutta". "Sono ottimistaaggiunge- ma bisogna essere anche realisti. Ci sono scelte che dipendono da noi e altre scelte che dipendono ...

Governo - Di Maio vede Salvini nella notte : “Rifiniti gli ultimi dettagli. Lunedì aspettiamo chiamata del Colle” : “Lavoro concluso? Dobbiamo rifinire gli ultimi dettagli, diamo il massimo fino all’ultimo. Ho incontrato Salvini, è stato un incontro che è servito a rifinire gli ultimi dettagli di questo Governo. Domani? Domani si va al Colle, spero, ci deve convocare il Presidente”. Così Luigi Di Maio al termine del secondo incontro della giornata con Matteo Salvini. L'articolo Governo, Di Maio vede Salvini nella notte: “Rifiniti gli ...

Giovanni Toti : «La fiducia governo Salvini-Di Maio? Forza Italia decide lunedì» : Il governatore della Liguria: «Un governo a guida leghista sarebbe qualcosa di diverso da un governo a guida grillina. Vedremo le priorità e i programmi e le figure scelte». L’ambasciatore Massolo premier? «È certamente di alto profilo di civil servant di esperienza consolidata»

