Salvini e Di Maio uniti contro l’Ue | ipotesi staffetta a Palazzo Chigi

Governo - Di Maio e Salvini trattano per individuare un premier grillino [LIVE] : Quella di ieri è stata una giornata assolutamente decisiva per la formazione del Governo targato M5S-Lega. Il tavolo tecnico che stava lavorando per la formazione di un programma che potesse essere condiviso tra grillini e leghisti, ha terminato il suo lavoro, concludendo un contratto di Governo di 40 pagine.Restano ancora irrisolti alcuni temi, come ad esempio quello relativo alla gestione del fenomeno dell'immigrazione, oppure quello che ...

Trovato l'accordo M5S-LEGA. Il risultato finale è più giallo che verde. Salvini pensa soprattutto al proprio elettorato e si assicura una via di fuga. E Berlusconi rema contro.

Governo M5S-Lega - il contratto di Salvini e Di Maio : l’ultima bozza in 39 pagine : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma

Governo M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". contratto di Governo terminato: si attende nome premier

Premier - l'ultimo scoglio per Salvini e Di Maio : "Si tratta a oltranza" : Il tavolo tecnico di Lega e Movimento 5 Stelle è finito, ma c'è ancora un nodo da sciogliere: il nome del Premier. Dall'inizio delle trattative, sia Luigi di Maio che Matteo Salvini sono consapevoli che la scelta del nome da presentare a Sergio Mattarella sia uno dei problemi più importanti. Trovare una soluzione di compromesso, possibilmente ideale, è molto più complicato del previsto.Ma non c'è più tempo per i negoziati: il nome deve uscire, ...

M5s e Lega siglano il contratto : non cè luscita dalleuro. Di Maio e Salvini trattano ancora per il premier : Via la richiesta di procedure europee per l'uscita dall'euro "per evitare strumentalizzazioni", dentro la richiesta di scorporo dal computo del rapporto debito-Pil dei titoli di stato di tutti i Paesi ...

GOVERNO M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". CONTRATTO di GOVERNO terminato: si attende nome premier

Annunciato l'accordo - ecco la bozza. Ora Salvini e Di Maio devono trovare il premier : Resta aperto il capitolo più importante, quello del nome del Presidente del Consiglio, ma per il resto, assicura Luigi di Maio, è tutto fatto. O quasi. Intanto eccio la bozza che potete scaricare e leggere. Nuova giornata di contatti, intese, accordi e mezzi annunci. Con la Lega che rivendica il ministro dell’Interno e quello dell’agricoltura. In altre parole: immigrati e politica agricola comune: i ...

Di Maio-Salvini stringono sul programma - monito del Colle : "Si esamineranno solo testi definiti - non bozze dell'accordo" : Lega e Movimento Cinque stelle stringono l'accordo sul programma. Ora, entro domenica, trattativa a oltranza per l'intesa sul premier, con l'ipotesi sempre in campo di una staffetta tra i leader a ...

Governo M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". contratto di Governo terminato: si attende nome premier. Il contratto di Governo sembra essere definitivamente chiuso e siglato, in attesa che la firma definitiva venga apposta da Di Maio e Salvini: stasera il nuovo vertice e probabilmente anche domani mattina per porre gli ultimi punti decisivi e sopratutto ...

Governo - Senaldi sulla staffetta Di Maio-Salvini : 'Il modo perfetto per affossarci' : Caro professor Becchi, hai il difetto dei cattedratici: partoriscono un' idea, se ne innamorano e la sostengono a prescindere dalla realtà e dai suoi mutamenti. Un paio di settimane fa hai proposto su ...