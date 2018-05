Salerno | ultraleggero scomparso sabato | ritrovati resti 

meteoweb.eu

: RT @GHERARDIMAURO1: Ultraleggero scomparso in Cilento: ancora senza esito le ricerche - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Ultraleggero scomparso in Cilento: ancora senza esito le ricerche - GHERARDIMAURO1 : Ultraleggero scomparso in Cilento: ancora senza esito le ricerche -

(Di giovedì 17 maggio 2018)i resti dell’nei cieli del Cilentocon due persone a bordo, un uomo e una donna, nel pomeriggio di12 maggio 2018: sono stati individuati al largo dello specchio d’acqua compreso tra Ascea e Pioppi da un elicottero dei vigili del fuoco. A bordo vi sarebbero i cadaveri dei due passeggeri, il pilota messinese Giuseppe De Maggio, di 56 anni, e Rossella Gimignano, di 53. In particolare i Vigili del Fuoco del nucleo elicotteri dihanno avvistato in mare, circa 10 miglia al largo della costa sud salernitana, tra Pisciotta e Palinuro, alcuni relitti che potrebbero verosimilmente appartenere all’anfibio Icp “Savannah”. Si tratta di uno dei galleggianti dell’che, in base alle prime ricostruzioni, potrebbe aver tentato un ammaraggio, forse per un problema tecnico, mentre era in ...