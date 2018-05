Ryder Cup - le star del "Celebrity Match"

Golf - Chimenti risponde agli scettici : 'La Ryder Cup 2022 in Italia si farà' : Partono i lavori sul campo del 'Marco Simonè, che ospiterà la Ryder Cup a Roma: è un campo che diventerà celebre in tutto il mondo. Faremo dei lavori straordinari. Questa manifestazione avrà una ...

"L'Open d'Italia trascinerà il nostro golf alla Ryder Cup" : Abituato a vincere. E a far vincere. A schiacciare sotto rete, come ad accompagnare in rete squadre di blasone. Ma ora per Gian Paolo Montali, 58 anni, uomo di sport e dello sport, si avvicina la sfida più intrigante: andare in buca con la Ryder Cup, del 2022, assegnata a Roma e all'Italia, a dispetto dello scetticismo internazionale. Chiamato due anni fa dai vertici della Federgolf a ricoprire l'incarico di direttore generale del progetto, che ...