Russia | la donna più vecchia del mondo | “In 129 anni mai un giorno felice”

Maltempo Russia - devastante tempesta a Mosca : una donna morta e 12 feriti : 12 persone ferite e almeno una donna morta . E’ questo il bilancio delle tempesta che si è abbattuta oggi su Mosca . A renderlo noto il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, attraverso Twitter. “Secondo le informazioni verificate, il numero di persone ferite nell’uragano è salito a dodici“, ha scritto, spiegando che “i medici non sono riusciti a salvare una ragazza che era in condizioni ...

Russia : donna muore dopo essere stata 'imbalsamata viva' Video : In # Russia una donna di 27 anni è morta in un'atroce agonia, dopo essere stata imbalsamata viva a causa di un errore medico. Ekaterina Fedyaeva, era questo il suo nome, invece di essere stata sottoposta a una flebo con soluzione fisiologica, ne ha subito un'altra a base di formaldeide. Questa sostanza è un forte conservante usato, oltretutto, nel settore dell'imbalsamazione. La madre della ragazza ha accusato i medici dell'#Ospedale di ...

Russia - Ksenia sfida Putin e punta a diventare il primo presidente donna : Da VF 10/2018© Contrasto Giornalisti e politica. Un binomio che si presenta puntualmente a ogni elezione, anche nelle nostre appena svolte: dalla redazione al Parlamento sono passati Emilio Carelli e Gianluigi Paragone (M5S), Tommaso Cerno (Pd) e Giorgio Mulé (FI). Ma l’Italia non è il solo caso. In Costa Rica Fabricio Alvarado, 43 anni, in testa con oltre il 40% al primo turno del 4 febbraio, è dato per favorito al ballottaggio presidenziale ...