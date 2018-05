Rugby – Eccellenza | Pro 14 e non solo | il palinsesto del weekend

Rugby – Eccellenza : ecco l’arbitro che dirigerà il match scudetto tra Petrarca Padova e Patarò Calvisano : Svelato l’arbitro che del match valido per lo scudetto del campionato d’Eccellenza tra Petrarca Padova e Patarò Calvisano Sarà Matteo Liperini a dirigere finale del Campionato di Eccellenza 2017/18. Allo stadio “Plebiscito” di Padova l’arbitro livornese darà il fischio d’inizio al match tra Petrarca Padova e Patarò Calvisano che, alle 17 di sabato 19 maggio, si contenderanno lo scudetto numero ottantotto. Cammino lineare in ...

Rugby – Eccellenza : Petrarca Padova e Patarò Calvisano si giocheranno lo scudetto : Petrarca Padova e Patarò Calvisano si giocheranno il 19 maggio Stadio Plebiscito di Padova la finale scudetto del campionato di Rugby d’Eccellenza La Finale per il titolo di Campione d’Italia 2017/2018 tra Petrarca Padova e Patarò Calvisano segna la tappa conclusiva di un cammino lungo 95 incontri, iniziato lo scorso settembre con l’avvio della stagione regolare. La sfida-scudetto di sabato 19 maggio allo Stadio Plebiscito di Padova (ore ...

Rugby - Eccellenza 2018 : Calvisano-Rovigo 24-20. Un drop a tempo scaduto manda i bresciani in finale : Al termine di 160′ vissuti sul filo dell’equilibrio, Calvisano elimina Rovigo, volando in finale nel campionato italiano di Eccellenza di Rugby. I campioni d’Italia vincono la gara di ritorno 24-20, ribaltando il 9-12 dell’andata ed ottengono il pass per l’atto conclusivo per un solo punto. Il titolo sarà messo in palio in gara secca in casa del Padova, che aveva chiuso al primo posto la regular season, sabato 19 ...

Rugby - Eccellenza 2018 : Petrarca Padova è la prima finalista. Battute le Fiamme Oro : Pronostico rispettato: il Petrarca Padova è la prima finalista del Campionato di Eccellenza di Rugby 2018. Seconda vittoria in due partite in semifinale con le Fiamme Oro: successo netto, per 24-10, dopo quello sofferto dell’andata a Roma. Attesa per la sfida di domani: ancora tutto aperto tra Patarò Calvisano e FEMI-CZ Rovigo, per decidere la seconda squadra finalista. Primo tempo molto noioso, con le due squadre che si affrontano sotto ...

Rugby - Eccellenza 2018 : Rovigo batte il Calvisano per 12-9 nella semifinale d’andata : Seconda semifinale per il campionato di Eccellenza di Rugby 2018. nella sfida più attesa, quella storica tra Rovigo e Calvisano (la finale del 2017), a spuntarla sono i padroni di casa veneti: in un match tesissimo e non molto spettacolare Mantelli e compagni la spuntano per 12-9 e si portano avanti, a caccia dell’ultimo atto. Attenzione però ai campioni d’Italia: settimana prossima proveranno a ribaltare tutto. Sfida molto chiusa ...

Rugby - Eccellenza 2018 : il Petrarca Padova batte in trasferta le Fiamme Oro nella semifinale di andata : Il Petrarca Padova timbra il cartellino e si avvicina alla finale del campionato di Eccellenza di Rugby 2018. La compagine veneta si è aggiudicata oggi infatti la semifinale di andata in casa delle Fiamme Oro per 36-27 e nel ritorno potrà gestire questo vantaggio potendo sfruttare anche il fattore campo. Appuntamento per la sfida decisiva a settimana prossima, sabato 5 maggio. Partono forte gli ospiti, in meta con Bettin dopo soli 2′, ma i ...

Rugby - Eccellenza 2018 : Padova vince la regular season e sfiderà le Fiamme Oro. Calvisano troverà Rovigo : Il dado è tratto: la regular season del campionato di Eccellenza di Rugby è terminata questo pomeriggio e tutti i verdetti sono stati emessi. La stagione regolare viene vinta da Padova, che avrà il vantaggio di giocare in casa il ritorno delle semifinali e l’eventuale finale: i patavini battono nello scontro diretto che vale il primato Rovigo per 29-9, e di questo risultato approfitta Calvisano, che batte con un nettissimo 50-0 Mogliano e ...

Rugby : Eccellenza - FF.OO. ai playoff : ANSA, - ROMA, 14 APR - Missione compiuta per le Fiamme Oro Rugby che, con la vittoria netta sulla Lazio nel derby della Capitale, accedono per la seconda volta da quando militano in Eccellenza alla ...

Rugby - Eccellenza 2018 : Mogliano-Reggio 38-40. Rimonta vincente degli emiliani - che salgono in classifica : Nel posticipo della penultima giornata della stagione regolare di Eccellenza il Reggio ha espugnato il campo del Mogliano, a lungo in vantaggio, per 38-40, salendo al settimo posto in classifica e scavalcando I Medicei, mentre Mogliano, nonostante i due punti di bonus odierni, è matematicamente condannato all’ultima posizione in graduatoria. La prossima settimana chiusura col botto: Padova-Rovigo vale la prima posizione ed il fattore campo ...

Rugby - Eccellenza 2018 : clamoroso al “Giulio Onesti” - Lazio batte Calvisano. Ne approfittano Padova e Rovigo : Un turno che doveva essere interlocutorio, scombina la regular season dell’Eccellenza di Rugby: l’impensabile si concretizza al “Giulio Onesti” di Roma, dove la Lazio trova una clamorosa vittoria ai danni del Calvisano per 36-24. Ne approfittano le inseguitrici dell’ormai ex capolista, scivolata ora al terzo posto: Padova, nuova leader della classifica, passa per 3-33 in casa del Viadana, che così dice addio alle ...

Rugby - Eccellenza 2018 : nel big match della 16ma giornata Calvisano batte Rovigo 25-23 e ritorna in vetta : Sfide equilibrate e risolte all’ultimo istante nella sedicesima giornata dell’Eccellenza di Rugby: Calvisano batte Rovigo per 25-23 e si riprende la vetta della classifica, seppur in condominio con il Padova, che all’ultimo respiro batte San Donà per 16-14. La corsa al quarto posto è riaperta: le Fiamme Oro battono 17-15 I Medicei e si riportano a -5, seppur tallonati dal Viadana, corsaro a Reggio per 28-44. Nella sfida tra le ...