Royal Wedding 2018 | Elton John canterà al matrimonio di Harry e Meghan

Royal Wedding : Elton John si esibirà al matrimonio di Harry e Meghan : Il sospetto si era insinuato lo scorso gennaio, quando Elton John cancellò senza preavviso alcuni concerti a Las Vegas proprio nel periodo del Royal Wedding, l’unione fra Meghan Markle e il Principe Harry, il matrimonio che tutto il mondo attende con impazienza. Da sempre legato alla famiglia reale, nel 2011 il cantante britannico partecipa alle nozze del Duca e della Duchessa di Cambridge. Nessuna esibizione in programma, solo ...

Royal Wedding : i colleghi di Meghan Markle in "Suits" sono arrivati a Londra : Meno due giorni!

Smartphone e galateo - cosa fare e cosa no al (Royal) wedding : Se vivete a stretto contatto con il vostro Smartphone e amate condividere i momenti salienti di ogni giornata, il matrimonio di Harry e Meghan non fa per voi. Ai 600 ospiti del Royal wedding è stato vietato di utilizzare i dispositivi personali per fotografare le blindatissime nozze. Dunque rallegratevi se non siete stati invitati, la tentazione sarebbe stata una tortura. LEGGI ANCHEInvitati al royal wedding? Sì, ma col pranzo al sacco E se ...

Verissimo anticipazioni del 19 maggio : le Royal Wedding in diretta : Verissimo anticipazioni del 19 maggio – Le Royal Wedding sono l’evento più atteso dell’anno: siamo ad un solo passo dal matrimonio fra Meghan Markle e il Principe Harry e Silvia Toffanin non si perderà di certo un’occasione simile. A partire dalle 12.15, Verissimo sarà in collegamento e in diretta con il Castello di Windsor e per tutte le due ore previste per il grande evento. Verissimo anticipazioni del 19 maggio, in ...

Meghan Markle e Harry - countdown per il Royal Wedding : George e Charlotte paggetti : Mancano tre giorni al matrimonio dell'anno: Meghan Markle e il principe Harry diranno sì sabato 19 maggio e il popolo (inglese e del web) è su di giri. L'ultima notizia riguarda...

Royal Wedding - George e Charlotte saranno (di nuovo) paggetti : Meghan Markle non ha voluto nessuna damigella d’onore (avrà voluto scongiurare «l’effetto Pippa»?). Ma il 19 maggio 2018 al castello di Windsor sarà accompagnata – lungo la navata verso il principe Harry – da un gruppetto d’eccezione: sei (baby) damigelle, e quattro paggetti. L’elenco dei piccoli aiutanti della sposa l’ha reso noto Kensington Palace a meno di 72 ore alla cerimonia. LEGGI ANCHE Meghan ...

Royal Wedding - conto alla rovescia per le nozze tra Harry e Meghan : A tre giorni dal 'Royal Wedding' fervono i preparativi per le nozze tra il principe Harry e Meghan Markle. In esclusiva su Leggo il video delle prove, svolte a Londra, dai militari della...

Il padre di Meghan non parteciperà al Royal Wedding : deve operarsi al cuore : Nuovo dietrofront: alla fine Thomas Markle non accompagnerà la figlia Meghan all'altare. Il cerimoniale delle nozze reali al castello di Windsor ha subito una definitiva variazione perché il padre della sposa deve operarsi al cuore, dopo un infarto avuto l'8 maggio scorso. Lo rivela il sito TMZ, che ha seguito passo passo le altalene del programma della famiglia di Meghan. Che negli ultimi giorni ha subito continue variazioni, ...

Meghan Markle : il padre ha cambiato idea - vuole esserci al Royal Wedding : E accompagnare la figlia all'altare

Royal Wedding - mamma Doria è pronta per Londra : Doria Ragland, 61 anni, ha lasciato la sua casa di Los Angeles. Prossima fermata, Windsor. Al Royal Wedding più atteso degli ultimi anni, mancano solo 72 ore. E a quanto pare, dopo il forfait dell’ex marito (Thomas Markle, prima coinvolto in uno «scandalo foto» e adesso prossimo a un’operazione al cuore), toccherà a lei accompagnare la figlia Meghan Markle all’altare della St. George Chapel, dove l’aspetta Harry del ...

Meghan Markle - nel suo liceo una festa per celebrare il Royal Wedding con Harry : Mancano tre giorni al 'Royal Wedding' tra Meghan Markle e il principe Harry, ma in vista di sabato prossimo, molti si sono già portati avanti con i festeggiamenti. Il liceo frequentato...

Harry e Meghan il film sbarca su Canale 5 il 18 maggio in attesa del Royal Wedding : programmazione rivoluzionata anche sabato : Sarà un fine settimana interamente dedicato al Royal Wedding quello che sta arrivando e Harry e Meghan ne è l'esempio lampante. Il film del 2018 creato in poche settimane negli Usa proprio in vista del matrimonio, sbarcherà nel prime time di Canale 5 proprio il prossimo 18 maggio, alla vigilia delle tanto attese nozze. In realtà la programmazione dedicata ai futuri sposi è già iniziata ieri e non solo sulla rete ammiraglia Mediaset ma anche ...

“Quanto?!”. Royal Wedding - tutte le cifre ufficiali (pazzesche). Harry e Meghan - chi paga? : Ci sarà un motivo se oltre all’amore il prossimo matrimonio reale produrrà una serie infinita di soldi… Il “sì” dorato di sabato prossimo a Windsor tra il nipote della Regina Elisabetta, il Principe Harry e Meghan Markle, la 36enne attrice americana costerà circa 39 milioni di euro, ossia 1.500 volte in più, fonte Bride’s Book, delle nozze tra semplici cittadini in Usa e Uk. Le spese per le nozze, come ha ...

Royal Wedding : nelle cucine del Castello si prepara il menù di nozze : Il 19 maggio è tremendamente vicino se si deve organizzare un ricevimento reale per 600 invitati. E nelle cucine del Castello di Windsor, che in quersti giorni sono impegnate per gli eventi del The Royal Windsor Horse Show, è già iniziato il lavoro per il giorno più atteso, il matrimonio del Principe Harry e Megan Markle. A sovraintendere la preparazione e dirigere la squadra di cucina, composta da 50 persone, il Royal Chef Mark Flanagan, dal ...