Blastingnews

: Forlì, Rosita si suicida a 16 anni. In un messaggio vocale accusa i genitori: “Condannateli” - News24_it : Forlì, Rosita si suicida a 16 anni. In un messaggio vocale accusa i genitori: “Condannateli” - News24_it : Rosita, suicida a 16 anni: chiesta la condanna dei genitori -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Quel maledetto 17 giugno 2014ha deciso di farla finita VIDEO. Nonostante i tanti sogni per il futuro, le amiche, il viaggio di studio in Cina che aveva progettato. E così sale sul tetto della sua scuola, il Liceo classico Morgagni di Forlì, per lasciarsi cadere nel vuoto da 15 metri di altezza. Ma prima di compiere quel gesto estremo la ragazza vuole spiegarne il senso, in una lettera scritta su otto fogli di quaderno, mentre sull’autobus si avvia verso la sede dell’istituto. Inoltre ripete le stesse pesanti accuse in un lungo messaggio vocale registrato sul telefonino, fino a quando le batterie non si esauriscono: “I mieimi hanno reso la vita impossibile, spero che ci sia giustizia per questa mia morte, che i carabinieri facciano un’indagine su quello che è successo”. Il furto del telefonino L’indagine c’è stata ed ora il padre e la madre di...