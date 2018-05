Rosàlia De Souza all’ Auditorium Parco della Musica

romadailynews

(Di giovedì 17 maggio 2018) “Ho pensato a questo nuovo album Tempo come un’analisi di quello che sono, di quello che ho vissuto e di quello che inevitabilmente ho lasciato dietro. Penso che le mie origini, il modo in cui il mio popolo guarda la vita, hanno avuto una grande parte nel concepirlo; per questo ho deciso di ritornare all’originebossa nova, genere che racconta l’amore nelle sue diverse forme: sogno e realtà, passione e cinismo, desideri e abbandoni. Perché questo titolo? Il tempo non esiste, dicevano i grandi saggi. Ma tra Einstein e S.Agostino c’erano due visioni molte diversestessa materia. Il tempo lenisce, matura, risponde e poi diventa inesistente”. Sono le parole appassionate diDe, che presenta con la sua sensibilità, la sua esperienza, il nuovo album Tempo. Un disco importante nella storia prestigiosavocalist brasiliana: è il suo quinto ...