Roma Web Fest | aperte le iscrizioni per partecipare alla sesta edizione

Roma - la Raggi vuole le pecore tosaerba per i parchi. L'ironia corre sul web : La sindaca sta valutando l'idea, già messa in atto a Berlino e Ferrara, di usare gli animali per gestire il verde pubblico. Pd all'attacco, e divertenti commenti sui social network

Liverpool- Roma - dito medio di Pruzzo e Conti. E sul web scoppia la polemica della tifoseria : Bruno Conti e Roberto Pruzzo hanno dimostrato - seppur in modo poco elegante - di non aver dimenticato la brutta notte del 30 maggio 1984, quando gli undici metri (maledetti) sancirono la vittoria del Liverpool nella finale di Coppa Campioni (diventata Champions League).La polemica Peccato che la poca eleganza del duo Conti- Pruzzo non sia andata giù alla tifoseria della Roma. Andiamo con ordine: i due ex calciatori si sono fatti immortalare prima ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - inserimento per Verdi! : Calciomercato Roma, inserimento PER VERDI – Stagione veramente importante per la Roma, in particolar modo in Champions League con la semifinale raggiunta, bene anche in campionato con l’obiettivo terzo posto. Nel frattempo si pensa anche al mercato della prossima stagione, previsti alcuni movimenti per quanto riguarda l’attacco. In particolar modo pronto l’assalto a Simone Verdi del Bologna, certo l’addio al club ...