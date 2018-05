Roma | si ferma Under per una botta al costato | Sassuolo a rischio

Fognini non si ferma più : Gojowczyk ko in due set e quarti di finale a Roma : Continua senza sosta e in maniera inarrestabile la marcia di Fabio Fognini agli Internazionali d'Italia di tennis. Il 30enne si Sanremo ha infiammato il centrale di Roma con un'altra prestazione di ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini non si ferma più! Batte Gojowczyk e ai quarti attende Rafael Nadal! : Continua il cammino agli Internazionali d’Italia di Fabio Fognini, che si qualifica per i quarti di finale. Il tennista azzurro supera in due set con un doppio 6-4 il tedesco Peter Gojowczyk, numero 53 del mondo, dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Una bella vittoria del nativo di Arma di Taggia, bravo a reggere la pressione dell’essere favorito e di non poter assolutamente perdere contro un avversario con una classifica ...

Internazionali di tennis a Roma - fermati 4 "bagarini" : ... recapito telefonico e l'elenco delle manifestazioni sportive e degli spettacoli in tutta Italia, per cui era in grado di rimediare e vendere illegalmente i biglietti. 17 maggio 2018 Diventa fan di ...

Giovane trovato morto vicino a Roma - fermato il suocero : ucciso per un debito di poche decine di euro : Giovane trovato morto vicino a Roma, fermato il suocero: ucciso per un debito di poche decine di euro Giovane trovato morto vicino a Roma, fermato il suocero: ucciso per un debito di poche decine di euro Continua a leggere L'articolo Giovane trovato morto vicino a Roma, fermato il suocero: ucciso per un debito di poche decine di euro proviene da NewsGo.

Giovane trovato morto vicino a Roma - fermato il suocero : ucciso per un debito di poche decine di euro : Giovane trovato morto vicino a Roma, fermato il suocero: ucciso per un debito di poche decine di euro Giovane trovato morto vicino a Roma, fermato il suocero: ucciso per un debito di poche decine di euro Continua a leggere L'articolo Giovane trovato morto vicino a Roma, fermato il suocero: ucciso per un debito di poche decine di euro proviene da NewsGo.

Roma : Prova a vendere il rolex appena rubato - fermato : Roma – Tutto in pochi istanti. Una pattuglia di agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti ha deciso di controllare due persone in via Arnaldo Canepa. Un sospetto quello degli agenti che e’ si e’ fatto ancor più concreto, quando si sono accorti che i due stavano mercanteggiando per un rolex. Vistisi scoperti, uno dei due riusciva a dileguarsi. L’altro e’ stato bloccato dagli agenti mentre Provava a scappare ...

Roma - 25enne trovato morto a Castel Madama : fermato il suocero/ Ucciso per debito di pochi euro : 25enne trovato morto a Roma nelle campagne di Castel Madama: ultime notizie, mistero nella Capitale. Ucciso a colpi di fucile, suocero fermato confessa l'omicidio.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 08:44:00 GMT)

Giovane trovato morto vicino a Roma - fermato il suocero : Il Giovane si chiamava Alberto Delfini . Sequestrata di carabinieri l'arma utilizzata per il delitto. Si tratta di un fucile semiautomatico risultato rubato. A quanto ricostruito il 25enne, compagno ...

Giovane ucciso vicino Roma - fermato il padre della compagna : L'uomo ha tentato sviare le indagini dopo l'omicidio. La lite nata per un piccolo debito è degenerata

Roma - 25enne trovato morto con ferita d’arma da fuoco. Fermato il suocero : ha confessato : Lo hanno trovato senza vita in un’area di campagna alle porte di Roma Alberto Delfini, 25enne di Castel Madama. Al collo, una ferita d’arma da fuoco che ha subito fatto scattare le indagini per omicidio. Dopo aver ascoltato diverse persone, i carabinieri della compagnia di Tivoli hanno Fermato il suocero e sequestrato l’arma del delitto. Dalle indagini risulta che il 45enne ha ucciso il giovane con un colpo di fucile durante ...

Ucciso vicino a Roma - fermato il suocero : 18.38 Per il 25enne Ucciso la notte scorsa a Castel Madama, vicino a Roma, con un colpo di fucile in una zona di campagna, è stato fermato il suocero. L'uomo,che dapprima ha tentato di sviare le indagini facendo credere che si era trattato di un incidente, avrebbe confessato. La vittima, compagno della figlia con cui aveva un bimbo di appena 40 giorni, sembra che avesse avuto dei dissidi con la famiglia della ragazza. Ieri, forse, sperava in ...

Roma - ragazzo ucciso per pochi euro : i carabinieri fermano il suocero : Un giovane di 25 anni, Alberto Delfini originario di Tivoli e residente a Castel Gandolfo, è stato ucciso nella notte in un'area di campagna a Castel Madama, vicino a Roma. Il giovane...

Roma - ragazzo ucciso per pochi euro : i carabinieri fermano il suocero : Un giovane di 25 anni, Alberto Delfini originario di Tivoli e residente a Castel Gandolfo, è stato ucciso nella notte in un'area di campagna a Castel Madama, vicino a Roma. Il giovane presentava una ...

Roma - ragazzo ucciso per pochi euro : i carabinieri fermano il suocero : Un giovane di 25 anni, Alberto Delfini originario di Tivoli e residente a Castel Gandolfo, è stato ucciso nella notte in un'area di campagna a Castel Madama, vicino a Roma. Il giovane...