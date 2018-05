Roma | Palazzo Barberini apre al pubblico 11 nuove sale

Apre a Roma Palazzo Merulana : ... ricorda che oltre 50 associazioni di quartiere hanno compartecipato alla realizzazione del progetto "di forte connotazione sociale, per creare un luogo dove il mondo della creatività Romana troverà ...

Roma - il palazzo occupato di viale delle Provincie - dove lo Stato non entra : Una città nella città, con le sue regole, le sue fortificazioni e una giurisdizione autonoma. Si presenta così, a sei anni dalla sua occupazione, l"ex sede Inpdai di viale delle Provincie 196.Siamo a due passi dalla centralissima piazza Bologna, a tre dalla stazione Tiburtina e dalla prima università di Roma. In questo palazzone di otto piani, diviso in due plessi comunicanti, oggi vivono più di 500 persone. Persone che, a quanto pare, alla ...

Roma - da 10 anni inquilini 'imprigionati' in un palazzo senza ascensore : A Roma Striscia la Notizia documenta la tragica situazione degli inquilini imprigionati in un palazzo senza ascensore nel Quartiere Talenti. L'Ater, Azienda territoriale per l'edilizia residenziale ...

Roma - da 10 anni inquilini imprigionati in un palazzo senza ascensore : Roma, da 10 anni inquilini imprigionati in un palazzo senza ascensore Striscia la Notizia indaga sul disagio che anziani e invalidi devono sopportare ogni giorno per poter uscire di casa. Continua a leggere

Roma - tenta di gettarsi da un palazzo : un poliziotto lo prende al volo : Roma, tenta di gettarsi da un palazzo: un poliziotto lo prende al volo Roma, tenta di gettarsi da un palazzo: un poliziotto lo prende al volo Continua a leggere

Roma - 'faccio saltare in aria anche i bambini' : stalker condominiale minacciava intero palazzo : di Rosalba Emiliozzi Per cinque anni è stato il terrore del palazzo. Con post su Fb annunciava che avrebbe fatto 'saltare in aria tutto', che divelte le pareti i 'bambini sarebbero diventati cenere'. ...

Roma - tangenti e regali per ottenere appalti a Palazzo Chigi : 11 persone rischiano il processo : tangenti e regali, dalle ristrutturazioni gratuite in casa alle vacanze in resort di lusso, fino all'assunzione nelle loro società dei figli e dei nipoti dei pubblici ufficiali che li favorivano. E ...

Unicredit : cede a Roma Palazzo Mancini : ANSA, - Roma, 9 APR - Unicredit ha siglato un accordo preliminare per cedere a Roma lo storico Palazzo Mancini, già sede dell'Accademia di Francia e poi del Banco di Sicilia, a Kryalos Sgr. Nel ...

Turismo : lunedì a Palazzo Rasponi presentazione a Ravenna della Destinazione Turistica Romagna : Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio Turismo del Comune: 0544/482680, slaghi@comune.ra.it Economia , Politica , Società

Manifesto choc contro l’aborto su un palazzo di Roma : La gigantografia è stata affissa su un palazzo della capitale per contrastare l’interruzione di gravidanza. Il Pd: offesa alle donne, rimuoverlo

Roma - allarme bomba alla Rinascente : palazzo sgomberato - telefonata al centralino del Messaggero : allarme bomba alla Rinascente di Roma: palazzo sgomberato in via del Tritone dopo una telefonata al centralino del Messaggero. Evacuato per precauzione anche la sede di piazza Fiume.

Centrodestra : "Romani al Senato"/ Per Di Maio "è invotabile" : pronta Anna Maria Bernini a Palazzo Madama? : Centrodestra punta su Paolo Romani al Senato: toto-nomine Camere, ma per Di Maio 'è invotabile'. Al suo posto Anna Maria Bernini: e Berlusconi..

Centrodestra : “Romani al Senato”/ Per Di Maio “è invotabile” : pronta Anna Maria Bernini a Palazzo Madama? : Centrodestra punta su Paolo Romani al Senato: toto-nomine Camere, ma per Di Maio "è invotabile". Al suo posto Anna Maria Bernini: Berlusconi "stana" i Cinque Stelle(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 16:38:00 GMT)

Pasqua - a Roma al Capo d'Africa o palazzo Scanderbeg gruppo Toti : Roma, 22 mar. , askanews, Pasqua a Roma si festeggia a palazzo Scanderbeg, nascosto tra i vicoli di Fontana di Trevi, all'Hotel Capo d'Africa, al lato della Basilica dei Santi Quattro Coronati, a ...