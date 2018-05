Roma la ricetta grillina | via i giardinieri | l' erba la tagliano le pecore

Roma - maxi blitz del primo maggio : arresti per spaccio - ricettazione e furto : spaccio di stupefacenti, furto e scippo: sono queste le principali accuse che pendono su 30 persone, in gran parte straniere, arrestate ieri dai carabinieri di Roma in occasione di una maxi retata di controlli per il primo maggio .I militari dell'Arma hanno scatenato diversi blitz sia nelle zone circostanti piazza San Giovanni, storica sede del "concertone", sia negli aeroporti e nelle principali stazioni ferroviarie della Città Eterna, ma anche ...

Levain - la migliore pasticceria di Roma (e la ricetta del dolce al té matcha) : Cosa ci fa una boulangerie – pâtisserie francese, nel cuore di Trastevere, guidata da un pasticcere pugliese con altisonanti esperienze alle spalle? Vince la tappa Roma na del nuovo programma Best Bakery Italia in onda proprio in questi giorni sul canale TV8, guadagnandosi il titolo di migliore pasticceria della Capitale. Le Levain – in italiano, lievito madre – è la scommessa, perfettamente vinta e riuscita di Giuseppe ...

Ha aperto a Roma il primo hawaiian bar d’Italia (e abbiamo sbirciato la ricetta per fare il pokè perfetto) : pokè is the new sushi, ormai è proprio il caso di dirlo. Anzi per essere più precisi, pokè is the new sushi destrutturato. Cos’è il pokè? Per quei pochi – scusate il gioco di parole – che se lo stanno chiedendo, stiamo parlando del piatto più famoso della cucina hawaiana a base di riso, pesce marinato (salmone e tonno vanno per la maggiore) e frutti tropicali – primo tra tutti il sempre verde e caro avocado. Sarà perché è ...