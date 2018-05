Roma | la Raggi vuole le pecore tosaerba per i parchi L' ironia corre sul web

Roma - pecore per tosare l’erba dei parchi : l’idea della giunta Raggi : L’annuncio dell’assessore all’Ambiente Montanari su Facebook: «C’è già l’esempio di Berlino». Coldiretti: «50mila pecore già pronte»

Pd Roma : sporta denuncia contro utente che commenta Facebook Raggi : Pd Roma: le diffamazioni vanno fermate con le denunce Roma – Di seguito le parole dei consiglieri del gruppo capitolino del Pd. “Abbiamo aspettato quasi un giorno sperando che gli amministratori della pagina Facebook della sindaca Raggi rimuovessero il commento. Ma oggi abbiamo deciso di sporgere denuncia contro l’utente che firma un commento sotto il post di ieri della sindaca sul porta a porta. ‘Dovete mettere le mani ...

Palumbo : Raggi-Montanari trasformano parchi Roma in pascoli : Palumbo: con amministrazione Raggi ville storiche luoghi di transumanza Roma – Di seguito la nota di Marco Palumbo, consigliere capitolino Pd. “Con la trovata Raggi-Montanari sull’impiego di pecore e caprette per arginare la crescita dell’erba nei parchi e nelle ville storiche ritorna l’immagine settecentesca delle pecore che pascolavano al Colosseo. Del resto anche il parco di Colle Oppio ha bisogno di urgenti ...

"Caprette e pecore come tosaerba per i parchi di Roma". Virginia Raggi ne sollecita l'uso : Caprette e pecore come tosaerba come avviene a Berlino? ". La sindaca Virginia Raggi recentemente mi ha sollecitato l'utilizzo delle pecore e degli animali per effettuare questa attività, che già viene fatta al parco della Caffarella e che vorremmo estendere agli altri parchi e alle grandi ville. E' un modo semplice, che fanno in altre grandi città come Berlino, ci sembra giusto e interessante". Lo ha detto l'assessore ...

Foschi : Roma sarà sommersa dai rifiuti per inadeguatezza Raggi : Roma – Di seguito la nota di Enzo Foschi, Vicesegretario del Pd Lazio. “Il Gruppo dei 5 Stelle della Regione Puglia, con il comunicato di oggi, è stato molto chiaro. No ai rifiuti che arrivano da Roma. L’incapacità della Raggi pure su questo tema ha ormai stancato anche i grillini delle altre regioni. Come farà Emiliano a dare il suo assenso all’arrivo della “mondezza” Romana ora che anche i 5 Stelle pugliesi ...

Giovane morto vicino a Roma : raggiunto da un colpo da arma da fuoco al collo : Un Giovane di 25 anni, Alberto Delfini di Tivoli, è stato ucciso nella notte in un'area di campagna a Castel Madama, vicino a Roma. Il Giovane ha una ferita d'arma da fuoco al...

Cina - condivisione dei dati registrati dal satellite per il monitoraggio elettRomagnetico dell'attività sismica terrestre Zhangheng 1 : Zheng Guoguang, direttore dell'Ufficio Sismologico cinese, ha detto che, fino al 2016, la Cina ha stabilito relazioni di cooperazione con 13 organizzazioni internazionali e 77 paesi nel mondo, 41 dei ...

Metro C : Raggi - Roma comincia a correre : ANSA, - Roma, 12 MAG -"Oggi è una giornata storica per Roma e per l'Italia, finalmente dopo anni viene aperta la stazione di San Giovanni della Metro C, è un momento che tantissimi cittadini stavano ...