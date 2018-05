Roma | il progetto delle pecore-tosaerba va avanti I precedenti | da Torino a Parigi

Corecom : "Raccontare per ricostruire" : lunedì 14 maggio a Roma - sede Agcom - presentazione progetto "Tv di comunità" edizione 2018 : ... attraverso il racconto di buone notizie legate ai temi di economia, cultura, turismo e legami sociali. Appunto: "Raccontare per ricostruire"

Roma 'Le storie dell'Architettura' : Contaminazioni tra progetto architettonico ed altre discipline : ... che anche grazie a ciò, influisca sulle trasformazioni urbane e sul paesaggio del nostro tempo Contaminazioni , dunque, messe in evidenza, tra l'Architettura contemporanea e Arte, Politica, Economia,...

Luca Barbarossa presenta il vinile del nuovo progetto “Roma è de tutti” : Giovedì 17 maggio nella VINYL ROOM di Via Della Frezza 53 a Roma, alle ore 18.30, sono invitati tutti quelli che amano ascoltare la musica con le orecchie e godersi le chiacchiere di due amici come FRANCESCO DE GREGORI e Luca Barbarossa, approfittando della presentazione del vinile del nuovo album di quest’ultimo “ROMA È DE TUTTI”. Un confronto tra colleghi per esplorare insieme la composizione e la realizzazione di un album ...

Clima - Emilia Romagna : ok al progetto esecutivo del Centro Meteo Europeo : Via al progetto esecutivo e alla relativa gara per realizzare, nel Tecnopolo di Bologna, il Data center del Centro Europeo per le previsioni Meteorologiche a medio termine (Ecmwf). Per il completamento dei lavori, la cui consegna dovrà avvenire nell’estate 2019, sono disponibili risorse per 52 milioni di euro. La Giunta dell’Emilia-Romagna, guidata dal presidente Stefano Bonaccini, ha approvato il progetto esecutivo ...

Studenti a Roma per il progetto 'Sulle strade della parità' : Importante la riscoperta del contributo fornito nel periodo della Resistenza, nel tessuto sociale e produttivo regionale e nel poliedrico mondo della cultura. Tematiche rappresentate anche nelle ...

Roma - tram sulla Tiburtina - lavori dal 2020 : ecco il progetto : La commissione capitolina mobilità ha analizzato stamattina il progetto della Tranvia Tiburtina, da piazzale del Verano fino al piazzale Ovest della stazione Tiburtina. I lavori potrebbero partire nel ...

Al via “Roma ti Apiamo” - un progetto di divulgazione scientifica : Ogni volta che mangiamo una fragola o un pezzetto di cioccolata dovremmo ringraziare le api ma i preziosi impollinatori stanno scomparendo a causa dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento, dell’uso intensivo di fitofarmaci per l’agricoltura e delle malattie. Da tutto questo nasce Roma ti Apiamo, un progetto di divulgazione scientifica con l’obiettivo di sensibilizzare non solo alla conoscenza del mondo delle api ma anche sulla bellezza ...

Roma - a giugno parte il progetto #ViaLibera : 24km di strade pedonali : Roma, a giugno parte il progetto #ViaLibera: 24km di strade pedonali Dal Colosseo a Prati, dall’Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina: una volta al mese alcune delle vie più famose della Capitale saranno off limits a scooter e auto. "Sarà una giornata di festa" dice la sindaca ...

Roma - consegnato progetto funivia : La funivia è un progetto che sta andando avanti , ci è stato consegnato qualche giorno fa. Contiamo di avere questa grande innovazione per la mobilità di Roma entro la fine di questo nostro mandato. ...

Animals - conoscere gli animali rispettandoli : a Romaest il progetto educativo in collaborazione col WWF : 144 esemplari dai 5 continenti per stupire il pubblico e raccontare la bellezza del mondo animale. Con una caratteristica fondamentale: non si tratta di animali veri, ma di peluche a grandezza naturale. Saranno loro i protagonisti di Animals, conoscere gli animali rispettandoli, in programma al Centro Commerciale Romaest dal 27 aprile al 13 maggio. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con WWF Italia e giunta al suo secondo appuntamento, ...