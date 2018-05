Roma Domani al Fatebenefratelli gratis misura ipertensione

Salute - domani giornata contro l’ipertensione : controlli gratuiti all’Umberto I di Roma : domani 17 maggio dalle ore 8,30 alle ore 13.00 due importanti appuntamenti dedicati alla XIV giornata Mondiale contro l’Ipertensione. Sono previsti due punti di accesso alle consulenze gratuite: uno all’interno del Policlinico Umberto I e uno all’interno del Rettorato della Sapienza, Università di Roma. La giornata prevede il Convegno dal titolo Ipertensione in un giorno ad ingresso gratuito, che si terrà nell’Aula Magna ...

Maltempo : domani codice giallo su Roma : Maltempo: Regione Lazio, criticità idrogeologica per temporali da primo mattino domani e per 18 ore. codice giallo su Roma e tutte zone allerta del Lazio. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. ”Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste da ...

Roma - domani al via ottava edizione Salone Giustizia : Al via da domani a giovedì a Roma l'ottava edizione del Salone della Giustizia , in programma presso il Centro Congressi del Parco dei Principi. Al centro il concetto di 'Giustizia', anche fuori dalle ...

Roma-Juve - Allegri : “se vogliamo una vacanza in più domani dobbiamo vincere” : Quella di domani “è sempre Roma-Juventus. Giocheremo in uno stadio pieno: loro devono raggiungere la Champions e noi lo scudetto. Ai ragazzi ho detto che se vogliono una settimana di vacanza in più, e non sarebbe male, domani devono vincere lo scudetto”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta con i giallorossi. L'articolo Roma-Juve, Allegri: “se vogliamo una vacanza in più domani dobbiamo vincere” sembra ...

Verissimo incontra Amici. Domani puntata speciale in onda da Roma : Silvia Toffanin e Maria De Filippi Come ormai da tradizione, torna anche quest’anno il crossover di Canale 5 tra Verissimo e Amici di Maria De Filippi. Sabato 12 maggio Silvia Toffanin si trasferirà a Roma, negli studi dell’appuntamento del sabato sera Mediaset, per una puntata speciale dedicata al talent, dal titolo Verissimo speciale Amici. Silvia Toffanin intervisterà la padrona di casa Maria De Filippi. Inoltre, grande spazio alle ...

EXPO Consumatori 4.0 al via domani a Roma : una 3 giorni per la transizione verso il futuro : Tanti i temi trattati dalle vari e tavole rotonde e workshop che si susseguiranno nei tre giorni che contano 13 dibattiti e tavole rotonde, oltre 80 protagonisti, 2 spettacoli e una mattinata, quella ...

EXPO Consumatori 4.0 al via domani a Roma : una 3 giorni per la transizione verso il futuro : ... si parlerà di educazione finanziaria, rivoluzione digitale, contraffazione, economia circolare . Alle discussioni plenarie, nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12, si succederanno una decina di ...

Roma-Liverpool - l’appello di Monchi : “domani tutti con la maglia giallorossa” : Roma-Liverpool, si avvicina sempre di più la gara di ritorno della semifinale di Champions League, i giallorossi chiamati a ribaltare la gara d’andata, 5-2 il risultato, impresa difficile ma la squadra di Di Francesco ha tutte le carte in regola di bissare la gara contro il Barcellona. Nel frattempo arriva un importante appello da parte di Monchi: “Domani giochiamo tutti. Domani indossa una di queste, quella che preferisci. Domani è ...

Roma-Liverpool - Nainggolan : 'Vincere qui avrebbe altro sapore - io ci credo. A secco di gol? Magari domani...' : Il sogno di accedere alla finale di Champions League è all'orizzonte, ma dopo la pesante sconfitta dell'andata ad Anfield contro il Liverpool, la Roma è chiamata ad un'altra impresa come quella già ...

Roma - domani arriva Pallotta : assisterà ai match con Chievo e Liverpool : domani alle 13 Jim Pallotta atterrerà a Roma per seguire il match contro il Chievo in programma alle 18, ma soprattutto quello contro il Liverpool di mercoledì prossimo. Dopo aver assistito alla ...

Liverpool : domani vertice con Roma - Uefa e polizia : domani ci sarà a Roma un vertice tra Liverpool, società giallorossa, Uefa e polizia in vista del match di ritorno della semifinale di Champions League tra la Roma e i ‘Reds’, per pianificare le misure di sicurezza dopo i gravi incidenti di due giorni fa in Inghilterra. Lo rende noto il Liverpool con un comunicato sul suo sito ufficiale. (AdnKronos) L'articolo Liverpool: domani vertice con Roma, Uefa e polizia sembra essere il primo ...

Roma-Liverpool - domani vertice sicurezza : 17.43 domani si terrà a Roma un vertice fra il Liverpool, la Roma, l'Uefa e le autorità di polizia per pianificare il match di ritorno di Champions fra i due club in programma il 2 maggio alla luce di quanto accaduto all'andata. Lo annuncia il Liverpool sul proprio sito. L'incontro è stato chiesto proprio dal club inglese per "poter fornire ai propri tifosi in viaggio verso Roma le più complete indicazioni sulla sicurezza". Il Liverpool ...

Roma - Kolarov : 'Salah? Stagione da urlo. Domani la partita dei sogni' : Aleksandar Kolarov , terzino della Roma , parla a Premium Sport alla vigilia della semifinale di Champions contro il Liverpool : 'Io ho giocato tante volte qui, è uno stadio speciale. Siamo qui meritatamente, ci proveremo fino alla fine. Le sensazioni sono ...

Qatar Airways nuovo main sponsor dell'As Roma - il debutto domani con il Liverpool : AS Roma e Qatar Airways sono liete di annunciare una partnership pluriennale, che vedrà la compagnia aerea diventare lo sponsor di maglia ufficiale del club giallorosso. L'accordo, il più grande mai ...