Roma | Carabinieri arrestano 3 rapinatori in piazza della Repubblica

Processo Cucchi bis - Casamassima : “carabinieri lo massacrarono”/ Roma - i 5 militari indagati e le calunnie : Caso Stefano Cucchi, teste chiave in aula: "massacrato dai carabinieri". Maresciallo Casamassima, "non ho parlato prima per paura di ritorsioni": sorella Ilaria, "verità attesa da tempo"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:50:00 GMT)

Roma : Carabinieri all’opera a San Basilio. In manette 3 pusher : Roma: arrestati 3 italiani già noti alle forze dell’ordine Roma – Controlli antidroga a San Basilio. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro è entrata all’opera lo scorso pomeriggio. I militari hanno così arrestato 3 persone, sequestrato un centinaio di dosi di droga e 600 euro in contanti. Gli agenti hanno effettuato un controllo nei pressi di un condominio di via Corinaldo. Qui hanno sorpreso 3 ...

Roma - ragazzo ucciso per pochi euro : i carabinieri fermano il suocero : Un giovane di 25 anni, Alberto Delfini originario di Tivoli e residente a Castel Gandolfo, è stato ucciso nella notte in un'area di campagna a Castel Madama, vicino a Roma. Il giovane...

Roma : controllo dei Carabinieri a Ostia. Due persone arrestate : Roma: un anno di reclusione per 38enne Romano Roma – Controlli da parte dei Carabinieri del Gruppo di Ostia per la sicurezza e repressione dei reati in genere. Nelle ultime ore, nell’ambito di un servizio straordinario del territorio, i Carabinieri hanno arrestato due persone in esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Tribunale di Roma. Il primo provvedimento è stato eseguito nei confronti di un 38enne ...

Roma : Biancofiore aggredita in via Nazionale. Sudanese bloccato da Carabinieri : Roma: l’uomo ha spinto la deputata contro un muro Roma – Disavventura la scorsa notte per Michaela Biancofiore. La deputata di FI è stata aggredita la scorsa notte in via Nazionale. Intorno all’una, mentre era intenta a passeggiare con il suo cane, è stata avvicinata da un cittadino del Sudan, con precedenti e colpito da divieto di dimora nel Comune di Roma, che l’ha spinta con violenza contro un muro e ha poi tentato di ...

Roma : Carabinieri operano 7 arresti a Tor Bella Monaca : Roma: in manette 6 pusher e 1 evaso Roma – Sono 7 le persone arrestate e circa 50 le dosi di droga sequestrate dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca. Insieme ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, hanno proceduto all’ammanettamento di 6 pusher: 4 cittadini italiani, uno tunisino e uno senegalese. Età compresa tra i 21 e 57 anni, colti con le mani nel sacco mentre spacciavano. Le zone interessate ...

Roma : l’Arma dei carabinieri in aiuto della ricerca pediatrica con due eventi : La Legione Allievi carabinieri torna a schierarsi al fianco di Fondazione Città della Speranza Onlus, impegnata da anni a sostenere la diagnostica e la ricerca pediatrica e oncoematologica, con una doppia iniziativa in programma a Roma giovedì 3 maggio: un incontro sul futuro della ricerca in campo medico e un concerto a scopo benefico della Fanfara. L’apertura, alle ore 18.30 nella Sala Polifunzionale della Legione Allievi carabinieri (viale ...

Roma - blitz dei carabinieri al Pigneto : arresti per droga e furti : Roma, , askanews, - blitz nel quartiere Pigneto dei carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e quelli del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria per contrastare resti e fenomeni di degrado. Il bilancio ...

Roma - fontana sfregiata : è caccia ai vandali in bici. I carabinieri analizzano il video : Una fontana sfregiata, quella di piazza della Chiesa Nuova, e una città che ora chiede sicurezza. Per chi la vive ma anche per i monumenti che la rendono unica al mondo. Sono state infatti,...

Roma : droga nel water per scampare a Carabinieri. Tre arresti : Gli arrestati sono tutti di orgine albanese Roma – Un comunicato del Comando provinciale Carabinieri Roma ha fatto sapere che: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bracciano ha ammanettato 3 cittadini albanesi. Si tratta di due uomini e una donna, accusati di spaccio e possesso di droga. Al termine di un servizio d’osservazione, i militari hanno sorpreso e bloccato il primo spacciatore. L’uomo stava cedendo una ...

Roma - ladro restauratore immortalato mentre ruba dipinto in chiesa. Il sacro cuore di Gesù recuperato dai carabinieri : Sentendosi ormai scoperto, si è presentato spontaneamente ai carabinieri il restauratore Romano denunciato per il furto del “sacro cuore del Gesù” avvenuto la settimana scorsa nella Chiesa Nuova, al centro di Roma. L’uomo si è recato alla stazione dei carabinieri San Pietro, consegnando la tela e assumendosi la responsabilità del furto. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia San Pietro in collaborazione con quelli del ...