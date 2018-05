Roma - apre nella Capitale la Casa per ospitare i parenti dei malati oncologici : apre giovedì 18 maggio 'Casa San Raffaele', in via Fermo Ognibene a Roma, per 'sentirsi a Casa' anche lontani dalla propria. Si tratta di circa 2mila mq, dieci appartamenti per un totale di 40 posti ...

Roma - Palazzo Barberini apre al pubblico 11 nuove sale - : Dal 18 maggio sarà aperto ai visitatori un nuovo percorso espositivo di 750 metri quadri che si affaccia sui giardini della Galleria Nazionale d'Arte Antica

Roma - Palazzo Barberini apre al pubblico 11 nuove sale : Roma, Palazzo Barberini apre al pubblico 11 nuove sale Dal 18 maggio sarà aperto ai visitatori un nuovo percorso espositivo di 750 metri quadri che si affaccia sui giardini della Galleria Nazionale d'Arte Antica Parole chiave: ...

Apre a Roma 'Casa San Raffaele' per familiari pazienti oncologici : Roma, 17 mag. , askanews, Circa 2mila mq, dieci appartamenti per un totale di 40 posti letto, una solare sala colazioni e un'ospitale sala tv modernamente arredate e dotate di tutti i comfort per i ...

Roma - Virginia Raggi : pecore e capre nei parchi per tagliere l'erba : La notizia è riportata da Repubblica in cronaca di Roma. A presentare l'idea su Facebook, […]

Roma - l’assessore Montanari propone : “Capre come tosaerba nelle ville”. Poi la precisazione : “Solo nelle campagne” : Ci mancavano solo le pecore e le capre tosaerba. Dopo cavalli, maiali, cinghiali, gabbiani e mettiamoci pure topi, nella fattoria (o meglio, nella giungla) capitale si trova un altro motivo per scatenare l’ennesimo dibattito animale. La proposta sui generis stavolta arriva da Pinuccia Montanari, assessora all’Ambiente della Giunta guidata da Virginia Raggi, che in una diretta Facebook dedicata alle domande dei cittadini, rispondendo a un quesito ...

A Roma pecore e capre 'tosaerba' nei parchi - idea della giunta Raggi - : L'assessore capitolino all'Ambiente, Pinuccia Montanari, in una diretta Facebook ha annunciato che un obiettivo dell'amministrazione sarà utilizzare animali per ridurre l'erba alta. Il Pd replica: "...

A Roma pecore e capre "tosaerba" nei parchi - idea della giunta Raggi : A Roma pecore e capre "tosaerba" nei parchi, idea della giunta Raggi L'assessore capitolino all'Ambiente, Pinuccia Montanari, in una diretta Facebook ha annunciato che un obiettivo dell'amministrazione sarà utilizzare animali per ridurre l'erba alta. Il Pd replica: "Presa in giro della giunta ...

A Roma il Comune propone "caprette e pecore" per tosare l'erba nei giardini pubblici : Caprette e pecore per tosare i prati delle ville di Roma. La proposta viene dall'assessore all'Ambiente della Capitale, Pinuccia Montanari. "È un modo semplice, che fanno in altre...

Roma - contro l'erba alta spunta l'idea di capre e pecore in parchi e ville : Greggi di caprette e pecore nei parchi e nelle ville di Roma per risolvere il problema dell' erba alta: è la soluzione individuata dalla giunta Raggi . capre e pecore potrebbero arrivare presto nei ...

Roma - contro l'erba alta capre e pecore in parchi e ville : Roma, 16 mag. , askanews, Greggi di caprette e pecore che si aggirano nei parchi e nelle ville di Roma, contente di brucare tutto quello che trovano. Non è l'immagine bucolica di epoche della città ...

"Caprette e pecore come tosaerba per i parchi di Roma". Virginia Raggi ne sollecita l'uso : Caprette e pecore come tosaerba come avviene a Berlino? ". La sindaca Virginia Raggi recentemente mi ha sollecitato l'utilizzo delle pecore e degli animali per effettuare questa attività, che già viene fatta al parco della Caffarella e che vorremmo estendere agli altri parchi e alle grandi ville. E' un modo semplice, che fanno in altre grandi città come Berlino, ci sembra giusto e interessante". Lo ha detto l'assessore ...

Roma - Di Francesco apre a Balotelli. Bookmaker sicuri : sarà giallorosso : Con la stagione agli sgoccioli e un Mondiale alle porte, il mercato fa il suo ingresso a gamba tesa nelle cronache quotidiane. Grazie alla semifinale di Champions, la qualificazione alla prossima ...

Roma - Di Francesco apre a Balotelli : “Lo cercai anche al Sassuolo…” : Roma, DI Francesco- Eusebio Di Francesco apre le porte della Roma a Mario Balotelli. Ospite a “Tiki Taka”, l’allenatore della Roma ha risposto alle domanda sull’attuale attaccante del Nizza in maniera immediata e senza troppi giri di parole. “LO cercai anche AL SASSUOLO…” Di Francesco ha così commentato: “Se mi chiedete cosa penso di Balotelli, […] L'articolo Roma, Di Francesco apre a ...