Roberta Vinci | «Addio tennis | bellissimo ma non ne potevo più»

Internazionali d’Italia Roma 2018 : GRAZIE Roberta VINCI! Piccola gigante con un tennis che non c’è più : 11 Settembre 2015. E’ giusto partire da quella data per ricordare la carriera di ROBERTA Vinci e non è un giorno casuale, ma è quello della semifinale degli US Open 2015 contro Serena Williams. La pugliese l’ha definita la più bella vittoria della sua carriera, ma quello per noi non è solo un successo tennistico, ma è uno dei momenti più emozionanti per tutto lo sport italiano. Un’impresa che è scritta nella storia, che farà ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci chiude la carriera. Sconfitta in tre set contro la serba Krunic : La carriera di Roberta Vinci è arriva al termine. La pugliese aveva già annunciato che gli Internazionali d’Italia erano il suo ultimo torneo ed oggi la Sconfitta contro Aleksandra Krunic, numero 45 del mondo, ha messo la parola fine. La serba si è imposta in tre set con il punteggio di 2-6 6-0 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Un inizio di partita dove Vinci si è dovuta togliere un po’ di tensione e le due palle ...

Tennis - Roberta Vinci : “Mi ritiro - nessun ripensamento. Il mio futuro? Non ci ho pensato. La vittoria sulla Williams il momento più bello” : Roberta Vinci è pronta per lasciare il Tennis giocato. La pugliese giocherà il suo ultimo torneo questa settimana agli Internazionali d’Italia, sulla terra rossa di Roma disputerà le sue ultime partite prima di appendere la racchetta al chiodo. La 35enne non ha cambiato idea come ha voluto precisare nella conferenza stampa prima dell’evento: ”E’ vero che mi ritiro: nessun ripensamento”. Non ci sono motivi precisi per questa ...