Ritratto di una città industriale 

Letizia Moratti e l'economia sostenibile : Ritratto di una donna che ha saputo interpretare i tempi : Invece, i ragazzi volevano dimostrare al mondo che SanPa avrebbe superato tutto». Lei come ha cresciuto i suoi figli? «Spero come una madre capace di ascoltare e di guidare». Oltre a giocarci a ...

"Maria by Callas" - imperdibile Ritratto di una donna che si fece dea : ... registrazioni pirata realizzate dagli ammiratori durante le performance e rarissimi filmati d'archivio dei dietro le quinte degli spettacoli, per la prima volta visti a colori. Quel che ne ...

[Il Ritratto ] Romani - l'uomo di ferro del Cavaliere rifiutato dai grillini per colpa di una bolletta telefonica : Si sa che anche in politica, o soprattutto in politica, le parole le porta via il vento. Dagospia aveva raccontato che nella notte del 4 marzo Berlusconi si era così infuriato con il suo fedelissimo ...

Lisa Di Corato : Ritratto di una wakeboarder : Siamo stati per mesi in attesa di conoscere le date dei campionati mondiali per cui bisognava essere preparati in qualsiasi momento .» Non solo in palestra: Lisa ama, oltre agli sport acquatici, ...