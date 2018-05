Rifiuti | è ora di darsi una mossa La raccolta differenziata non basta più

Smog - Rifiuti radioattivi e Xylella : l'Italia ora rischia multe per miliardi : La Commissione europea trascina l'Italia davanti la Corte di giustizia dell'Ue per non aver risolto la questione della Xylella fastidiosa, il batterio ritenuto responsabile del disseccamento degli ulivi che...

Smog - Rifiuti radioattivi e Xylella : l'Italia ora rischia multe per miliardi : La Commissione europea trascina l'Italia davanti la Corte di giustizia dell'Ue per non aver risolto la questione della Xylella fastidiosa, il batterio ritenuto responsabile del disseccamento degli ulivi che sta causando una...

Smog - Rifiuti radioattivi e Xylella : l'Italia ora rischia multe da miliardi : La Commissione europea trascina l'Italia davanti la Corte di giustizia dell'Ue per non aver risolto la questione della Xylella fastidiosa, il batterio ritenuto responsabile del disseccamento degli ulivi che sta causando una...

Agricoltura - energia e Rifiuti : così la tecnologia spaziale potrà migliorare la qualità della vita sulla Terra : Dall’Agricoltura all’economia circolare, le tecnologie spaziali per le future missioni di lunga durata sulla Luna e su Marte potrebbero avere importanti ricadute sulla qualità della vita sulla Terra. Uno dei problemi principali di progetti così impegnativi è quello dell’approvvigionamento degli astronauti; solo per raggiungere il Pianeta Rosso, su cui l’Agenzia spaziale Europea (ESA) conta di far atTerrare entro il 2040 il primo volo con ...

Municipio XIV. Colabello : dopo Rifiuti ora emergenza mobilità : “Il Municipio XIV, mentre i rifiuti continuano a traboccare, è ora anche in piena emergenza mobilità” a dichiararlo in una nota Julian Colabello, Consigliere PD del Municipio Roma 14 Monte Mario e Presidente della Commissione Trasparenza municipale. “Questo pomeriggio ritornando dagli uffici municipali sono dovuto scendere dal bus 985 all’altezza della Damiano Chiesa perchè la strada è stata interrotta. Ho chiesto di ...

Rifiuti : Arpav - Veneto ancora al primo posto in Italia per differenziata (3) : (AdnKronos) - Resta importante il settore del recupero, in particolare quello dei Rifiuti organici che rappresenta un‘eccellenza a livello nazionale e un riferimento, non solo nazionale, di economia circolare. A partire dal rifiuto umido si produce energia elettrica, energia termica utilizzata per s

Rifiuti : Arpav - Veneto ancora al primo posto in Italia per differenziata : Venezia, 13 mag. (AdnKronos) - Il Veneto nel 2017 ancora al primo posto in Italia per differenziata. E' quanto emerge dalle prime proiezioni e dal monitoraggio dei flussi effettuato dall'Arpav. L'analisi mostra che in Veneto i Comuni continuano a concorrere alla gestione dei Rifiuti in modo efficien

Rifiuti : Arpav - Veneto ancora al primo posto in Italia per differenziata (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos)- L'Arpav segnala inoltre interventi crescenti dei Comuni anche nella prevenzione in particolari settori evidenziati come focus anche a livello comunitario nel pacchetto sull’economia circolare, per esempio sullo spreco alimentare. In quasi ogni provincia i gestori hanno inf

Roma : in zona Garbatella voragine tracimante di Rifiuti : Sidoli: amministrazione capitolina invece di intervenire dimentica emergenza Roma – Di seguito la denuncia voluta dal responsabile centro studi del Movimento Animalista, Rinaldo Sidoli. “Si apre una voragine alla Garbatella. L’amministrazione capitolina, invece di provvedere urgentemente a un intervento di riparazione del manto stradale, lascia le transenne per diversi giorni dimenticandosi di una grave ...

Rifiuti - siti ancora saturi : weekend di passione a Napoli : Un altro week end di passione sul fronte dei Rifiuti, poi da lunedì, con la riapertura della linea 1 del termovalorizzatore di Acerra, ancora ferma per la manutenzione programmata, le cose ...

Rifiuti : protocollo collaborazione tra Confindustria e Vadalà su bonifiche : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – Promuovere lo sviluppo della legalità, della trasparenza, della sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica nell’attività di bonifica e messa in sicurezza delle discariche abusive. Questi gli obiettivi del protocollo di collaborazione sottoscritto oggi presso la sede della Confindustria di Viale dell’Astronomia dal Generale dei Carabinieri e Commissario di Governo, Giuseppe Vadalà, e ...

Rifiuti : protocollo collaborazione tra Confindustria e Vadalà su bonifiche (2) : (AdnKronos) – Nel settore delle bonifiche questo protocollo costituirà un valore incondizionato per il nostro Paese poiché è volto ad ottenere una elevata collaborazione nell’operato congiunto delle Organizzazioni sottoscrittrici e, conseguentemente, una maggiore efficacia delle azioni intraprese in attuazione della bonifica o messa in sicurezza dei siti di discarica.“La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri è un ...

Rifiuti : protocollo collaborazione tra Confindustria e Vadalà su bonifiche (3) : (AdnKronos) – Lo scambio di esperienze finalizzate alla valorizzazione della sostenibilità ambientale consentirà di favorire un’innovazione tecnica nei processi di bonifica o messa in sicurezza a tutt’oggi ancora limitata, e di realizzare strumenti e attività di comunicazione, educazione e sensibilizzazione sui temi della legalità, della sicurezza ambientale, anche nelle scuole e nelle Università.Il protocollo, inoltre, si ...

Rifiuti elettronici - Ecolight : 'Per migliorare la raccolta servono controlli più rigorosi' : Il sistema RAEE può contribuire all'Economia circolare, ma come? Secondo quanto spiega ancora il presidente Camarda: "All'interno di un quadro complessivo che spinge sul recupero e sul riuso, ...