Rifiuti | appalti irregolari a Chiavari | danno erariale da 4 milioni

Genova - appalti Rifiuti : danno da 4 Mln : 8.30 La Gdf ha segnalato alla Corte dei Conti di Genova un danno erariale di quasi 4 mln di euro per appalti irregolari e prezzi gonfiati di oltre il 300% nello smaltimento di rifiuti a Chiavari,comune di circa 30.000 abitanti nel territorio metropolitano di Genova . L'indagine, conclusa nel 2017, vede indagati 3 funzionari del comune di Chiavari e 4 imprenditori per turbativa d'asta,falso ideologico e truffa aggravata.Il danno erariale dovrà ...

Mafia in Toscana - dai Rifiuti della camorra agli appalti della ‘ndrangheta. “Ormai è una terra di criminalità organizzata” : “La Toscana non è una terra di Mafia, ma la Mafia c’è”. Era lo slogan coniato dieci anni fa dalla Fondazione Caponnetto, ma di fronte ai 132 gruppi criminali censiti nella regione per un giro d’affari di 15 miliardi di euro, oggi non è più valido. Questi due numeri – i più impressionanti dell’ultimo rapporto presentato dalla fondazione – dimostrano che la frase va rivista: “Oggi la Toscana è terra di criminalità organizzata ed è in ...