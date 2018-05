Ricerca | sviluppato materiale bio più forte dell’acciaio

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 maggio 2018)tori dell’Istituto Reale di Tecnologia a Stoccolma, utilizzando nanofibre di cellulosa, hannounbio piùdell’acciaio e della seta di ragno (ildi origine biologica più resistente). Il nuovoartificiale e biodegradabile, descritto su Acs Nano dell’Associazione Americana di Chimica, potrebbe diventare un’alternativa “ecologica” alla plastica usata per automobili, arredamento e potrebbe anche essere impiegato in biomedicina, perché la cellulosa non viene rigettata dal corpo. Il team guidato da Daniel Soederberg è riuscito a trasferire le proprietà meccaniche uniche delle nanofibre di cellulosa in unultra-leggero: il metodo aiuta le fibre ad allinearsi eliminando la necessità di colle o altre componenti che le tengano insieme. Il bio“è 8 volte piùe resistente della ...